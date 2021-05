Zoncolan, per arrivare a Stradella bisognerà prima passare dai tapponi di Cortina e Sega di Ala. Ecco che alza bandiera bianca Dylan Groenewegen che lascia il Giro proprio prima della frazione dello Kaiser. Prevedibile visto che il corridore olandese Dopo la tappa di Verona molti velocisti potrebbero lasciare. Ci sono ancora le frazioni di Gorizia e Stradella , ma con finali molto mossi che non favoriscono i velocisti puri. E, soprattutto, per arrivare a Gorizia bisognerà prima passare dallo, per arrivare a Stradella bisognerà prima passare dai tapponi di. Ecco che alza bandiera biancache lascia il Giro proprio prima della frazione dello. Prevedibile visto che il corridore olandese non correva da 9 mesi e sarebbe stata davvero dura completare le tre settimane. Soprattutto con tutte le montagne che devono ancora arrivare...

Le parole di Groenewegen

Il mio Giro finisce oggi. Mi sono goduto il feeling avuto con la gara e le conversazioni avute in gruppo. La sensazione di cui avevo bisogno per vincere è tornata e mi preparerò ora per i prossimi obiettivi. Voglio anche ringraziare la mia squadra per avermi permesso di fare gli sprint in questo Giro d'Italia

Groenewegen lascia il Giro d'Italia senza successi, anche se non ci è andato tanto lontano. Il corridore olandese rimediò un 4° posto alla sua prima volata di Novara, cedendo solo agli ultimi metri. Poi 8° a Cattolica, 7° a Termoli e 10° oggi a Verona dove non è riuscito a tenere il passo del suo compagno di squadra Affini che per poco non vinceva davanti a Nizzolo.

