Remco Evenepoel che è giunto al traguardo con un ritardo di 2'08'' da Bernal, scivolando così al 7° della classifica generale a 2'22'' dal colombiano Ha rimediato una sonora scoppola quest'oggi nella tappa di Montalcino . Si era staccato già nel primo tratto di sterrato, era rientrato ma si è ristaccato. Una giornata da incubo perche è giunto al traguardo con un ritardo di 2'08'' da, scivolando così al 7° della classifica generale a 2'22'' dal colombiano che porta saldamente la maglia rosa . Considerando che Evenepoel avrebbe potuto perdere qualcosa nell'ultima salita, si può dire che il Giro sia già finito?

BERNAL PADRONE: GIRO D'ITALIA GIÀ FINITO? Sì, nessuno può sfilargli la rosa No, ci sono ancora tutte le salite

Le parole di Evenepoel

Purtroppo ho perso due minuti. Non è stata la giornata migliore per me. Stavo soffrendo molto sul secondo settore di sterrato, poi ancora sul terzo. Quando è iniziato lo sterrato sentivo che le gambe erano abbastanza vuote, per questo ero in ultima posizione e non potevo seguire i migliori. Così ha reagito il mio corpo dopo 11 giorni consecutivi di gare e dopo così tanto tempo senza corse. Sono grato alla squadra e a João Almeida per il lavoro che hanno fatto per me, dall'inizio alla fine. Non è un buon risultato per me, ma sono ancora 7° nel mio primo Grande Giro in carriera. Rimango fiducioso, perché c'è ancora molta strada da fare prima di Milano. [Remco Evenepoel a fine tappa]

Evenepoel infuriato con l'ammiraglia: getta via l'auricolare

E secondo voi è finito il sogno maglia rosa per Remco Evenepoel? Ci sono ancora tutte le salite da fare... Comunque ha voluto ringraziare la squadra dopo il momento di nervosismo avuto durante la corsa, quando si era ritrovato da solo senza compagni e con Almeida che era rimasto invece davanti con i migliori.

Bernal scatenato! Tre attacchi, Evenepoel e gli altri cedono

