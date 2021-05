Classifiche e risultati

Ma andiamo a leggere i valori prodotti da Bernal in questa tappa. Prendiamo in esame gli ultimi 70 km della frazione con arrivo a Montalcino, cioè dall'inizio dei settori in sterrato. Ben quattro per un totale di 35 km di ghiaia. Va precisato che la prima parte di tappa è stata molto lenta, con il gruppo maglia rosa che ha preferito lasciare andare la fuga. Con lo stesso Bernal che voleva fare corsa dura solo ad un certo momento. Così è stato con la sfuriata di Ganna a cominciare da Torrenieri.

Il menù di giornata

Tratti in sterrato

1. dal km 92,8 al km 102 - lunghezza 9,1 km (discesa);

2. dal km 109,8 al km 123,7 - lunghezza 13,5 km (salita);

3. dal km 136,1 al km 143,7 - lunghezza 7,6 km (salita);

4. dal km 148,4 al km 153,3 - lunghezza 5 km (salita);

GPM e pendenze:

-Passo del Lume Spento (da Ponte Ombrone) di 3a categoria (a quota 600 metri) - salita di 13 km al 3,6%, max 16%;

-Passo del Lume Spento (da Ponte Fosso Raunate) di 3a categoria (a quota 600 metri) - salita di 9,3 km al 4,6%, max 12%;

-rampa finale di 200 metri alla pendenza massima del 12%

Negli ultimi 70 km, ecco che Bernal ha fatto sfracelli. Per le andature asfissianti di Ganna prima e di Moscon poi, ma lo stesso Bernal ha provato ad accelerare e allungare sullo sterrato. Poi l'attacco decisivo sul Passo del Lume Spento nel finale di gara, senza dimenticare anche lo scatto finale sulla rampa di 200 metri dove si è messo alle spalle Buchmann. Insomma, in 70 km Bernal ha tenuto una velocità media di 38,4 km/h, con picco massimo di 79,1 km/h. C'erano dei tratti, anche di sterrato, che andavano in discesa. Ecco spiegato lo sparpaglio già al primo settore.

Ad impressionare è stato il wattaggio, con Bernal che ha spinto una media di 295 watt negli ultimi 70 km. Media spinta in 1h50'. Impressionante sì. Parlando degli ultimi 13 km, la media è stata di 350 watt. Pazzesco. Bernal ha passato il 30% della corsa in red zone. Tanto, ma non tantissimo se paragoniamo i suoi valori a quelli degli avversari. Ovvero, gli altri hanno dovuto fare più fatica per stare al suo passo, per poi pagare però dazio nel finale di gara. Cosa successa a corridori come Soler e Ciccone che sono stati performanti sullo sterrato, ma poi sono scoppiati prima dell'arrivo. Poi c'è il rapporto peso/potenza con un valore di 335 watt negli ultimi 70 km e 370 watt negli ultimi 13 km. Parliamo di quanti watt spingi per kg. I valori di Bernal sono alti dettati anche dal suo fisico, valori che gli permettono di performare meglio rispetto ad altri.

