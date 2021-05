Finalmentece l'ha fatta. È vero, aveva vinto la tappa di Tortoreto lo scorso anno , ma per conquistare almeno una frazione lo slovacco dovette andare in fuga. C'era undisarmante nel 2020. Quest'anno al Giro non c'è un velocista padrone (poteva esserloma si è ritirato con qualche polemica ), ed ecco che Sagan ha trovato un successo prezioso , il. Strategia perfetta per il corridore della Bora Hansgrohe che aveva messo a tirare addirittura Fabbro e Buchmann in salita. I risultati si sono visti, eliminando molti dei velocisti presenti nella corsa (Groenewegen, Dekker, la maglia ciclamino di Merlier e anche Nizzolo). Insomma, tutto apparecchiato per la volata finale in cui Sagan ha battuto Gaviria. Vittoria che gli ha regalato anche la maglia ciclamino