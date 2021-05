Bernal che ha incrementato il suo vantaggio su tutti i rivali, a Simon Yates che è rientrato prepotentemente in classifica dopo la tappa dello Zoncolan (Aleksandr Vlasov, scivolato Andiamo a leggere le parole di alcuni dei protagonisti della Corsa Rosa. Dache ha incrementato il suo vantaggio su tutti i rivali, ache è rientrato prepotentemente in classifica dopo la tappa dello vinta da Lorenzo Fortunato ). Lo sconfitto di giornata è, scivolato al 4° posto della generale . Il russo dell'Astana spiega cosa è successo nel finale, soprattutto considerando il lavoro della sua squadra dal km 0. Ma ci sono ancora tante occasioni per recuperare terreno...

Bernal da paura! Stacca Yates e compagnia: l'arrivo dei big

Egan BERNAL

Era un test importante per tutti gli uomini di classifica. Un altro giorno con questa maglia, sono felice che oggi sono stato bene e non ho avuto male alla schiena. Ho scelto di aspettare per attaccare? In questo momento penso che sono in una posizione di privilegio, ho la maglia e sono gli altri che devono fare la corsa più dura. Immaginavo che Yates stesse bene, perché prima del Giro andava fortissimo. Ho sempre detto che è uno dei favoriti. Ho voluto aspettare e ho fatto bene. Sono tanti i rivali, prima Evenepoel, poi Vlasov, adesso Simon Yates. Chi devo marcare? Secondo me sono tutti rivali, non è che se uno un giorno va più forte diventa il favorito

Bernal: "Yates va forte, bisogna tenerlo d'occhio"

Aleksandr VLASOV

Abbiamo preso in mano la situazione e mi dispiace aver fatto tirare la squadra senza risultati. Alla fine non avevo le gambe, non so cosa mi sia successo. Fino alla fine stavo bene, l’avevo detto alla squadra, poi è andata come è andata. Il Giro non è ancora finito, abbiamo ancora una settimana per fare il massimo

Vlasov durante la tappa dello Zoncolan - Giro d'Italia 2021 Credit Foto Getty Images

Simon YATES

Bernal ha mostrato anche oggi che è l’uomo da battere. Sarà difficile riuscirci, ma continuerò a provarci. Mi sono nascosto nella prima settimana? Non voglio entrare nei dettagli, ma non è stata la migliore delle settimane per me. Ora però va molto meglio e sto cominciando, un po’ alla volta, ad arrivare dove volevo e guardo avanti. Spero che da ora in poi avrò le stesse gambe di oggi e spero di poter continuare a provarci per cercare di prendere questa maglia Rosa

Fortunato fa l'impresa! Trionfo sullo Zoncolan, rivivi l'arrivo

