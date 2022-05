Se il buon giorno si vede dal mattino... Non è andata benissimo a Caleb Ewan nella Lotto Soudal è riuscito a valicare la linea d'arrivo dopo la caduta con qualche piccola conseguenza. Ha rimediato delle abrasioni su spalla e anca, ma sarà comunque al via per la cronometro di Budapest di sabato. ... Non è andata benissimo anella prima tappa di questo Giro d'Italia . Il corridore australiano è caduto nella frazione di Visegrád, proprio a 50 metri dal traguardo, arrotandosi con la ruota posteriore di Girmay che stava sprintando davanti a lui . In qualche modo, il capitano dellaè riuscito a valicare la linea d'arrivo dopo la caduta con qualche piccola conseguenza. Ha rimediato delle, ma sarà comunque al via per la cronometro di Budapest di sabato.

Il comunicato

A parte qualche graffio, Caleb ne è uscito senza gravi ferite. Partirà domani nella cronometro individuale. [Il comunicato della Lotto Soudal]



E sembrava che Ewan avesse anche buone gambe per provarci sullo strappetto finale ma, proprio all'ultimo, questo incidente l'ha tagliato fuori. Un po' come accadde in quella nefasta tappa al Tour dello scorso anno, Peter Sagan. Andò molto peggio quella volta, con Ewan che dovette ritirarsi e star fermo per molte settimane. E sembrava che Ewan avesse anche buone gambe per provarci sullo strappetto finale ma, proprio all'ultimo, questo incidente l'ha tagliato fuori. Un po' come accadde in quella nefasta tappa al Tour dello scorso anno, nella frazione di Pontivy , quando si scontrò con. Andò molto peggio quella volta, con Ewan che dovette ritirarsi e star fermo per molte settimane.

