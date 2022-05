Mattia Bais e Filippo Tagliani aprono e chiudono la fuga del primo giorno e passano al comando della classifica dedicata ai fuggitivi. I due ragazzi dell'Androni si sono resi protagonisti fin dal primo chilometro, guadagnando parecchio terreno in avvio e finendo il loro lavoro ai bordi dello sprint finale. Per loro, comunque, un gran bel bottino: 182 punti a testa.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.