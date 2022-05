Drone Hopper Androni al timone della classifica dei traguardi volanti grazie alla coppia Filippo Tagliani e Mattia Bais: i due ragazzi del "principe" Savio creano la fuga giusta e portano a casa 16 punti a testa. Dietro di loro, un parterre di alta qualità: Thomas De Gendt, Giacomo Nizzolo, Arnaud Demare, Alessandro Covi e due nomi un po' a sorpresa come Bert Van Lerberghe e Sylvain Moniquet.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.