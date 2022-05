Un’altra giornata e un altro mattoncino nella classifica di Juan Pedro Lopez. Il ciclista della Trek Segafredo corre sempre nelle prime posizioni e chiude al 25° posto in quel di Jesi . Alle sue spalle rispondono presente sia Joao Almeida (UAE) che Thymen Arensman (DSM), ma dal quarto posto in giù crollano tutti. Sosa e Sivakov imbarcano acqua, Vansevenant e Buitrago idem, Tobias Foss vicino ad un ritardo abissale.

