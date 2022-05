Non succede niente di rilevante tra i big nella scoppiettante tappa con partenza da Pescara e arrivo a Jesi . Al timone di questa speciale "classifica" rimane Joao Almeida, che si comporta benissimo sulle colline adriatiche, mentre dietro di lui ringhiano sempre Richie Carapaz, Romain Bardet e Jai Hindley. Promosso anche il capitano della Bahrain Mikel Landa, mentre è bocciato tutto il supporting cast della Ineos-Grenadiers: Porte e Sivakov perdono tante posizioni in classifica.

