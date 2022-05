Cambia tutto in poche ore nel cuore della classifica a squadre. La Jumbo-Visma di capitan Tom Dumoulin scatena le proprie frecce e si mette al comando delle operazioni, la Ineos di Carapaz perde qualche secondo di troppo e una meravigliosa BikeExchange sale sul terzo gradino del podio grazie ai numeri di Simon Yates e Matteo Sobrero . Fuori dalle prime tre rimane stabile la Bora di Kelderman, mentre in quinta posizione dobbiamo constatare l’ottima prestazione dell’Astana del nostro Vincenzo Nibali

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.