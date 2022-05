C'è Rick Zabel della Israel Premier Tech a insidiare il primato di Mathieu van der Poel per quanto concerne la classifica di miglior scalatore (maglia azzurra). L'olandese della Alpecin Fenix e il tedeso sono appaiati al comando con tre punti. Dietro di loro, Biniam Girmay e Pascal Eenkhoorn (Jumbo) con due punti e la coppia Simon Yates e Pello Bilbao con un punto. Di seguito la classifica generale.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.