La classifica relativa ai GPM, dopo la ventesima tappa da Belluno al Passo Fedaia (Marmolada) , si chiude in maniera definitiva. L'olandese volante della Jumbo-Visma Koen Bouwman, dopo aver ceduto per qualche giorno la maglia azzurra a Diego Rosa, vince il testa a testa con l'altro italiano Giulio Ciccone e scrive la parola fine. Al secondo posto chiude proprio l'abruzzese della Trek, al terzo Alessandro Covi (UAE), padrone dell'ultima scalata , al quarto Diego Rosa (Eolo) e al quinto un generosissimo Davide Formolo (UAE)

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.