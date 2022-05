Classifica completamente stravolta dopo la tappa di Messina: Arnaud Demare torna a vincere al Giro e si prende la maglia ciclamino con la bellezza di 94 punti. Al secondo posto un solidissimo Girmay, mentre sul terzo gradino del podio sale Fernando Gaviria (2° all’arrivo). Crolla Mathieu van der Poel, che non riesce a disputare una buona volata e perde tre posizioni, così come Mark Cavendish: staccato sull’unico GPM di giornata. Primo italiano in classifica Giacomo Nizzolo: 39 punti.

