Juan Pedro Lopez supera a pieni voti anche l’esame Blockhaus e si riconferma maglia bianca. Alle sue spalle però torna di prepotenza Joao Almeida, che conclude una grande tappa e arriva a soli 12” dal primato. Più dietro resiste solo Thymen Arensman: dal quarto posto in avanti i distacchi si fanno pesantissimi. Bocciati Tobias Foss e Mauri Vansevenant: mai realmente in partita sulla salita abruzzese.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.