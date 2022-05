Nonostante la casella delle vittorie ancora ferma a zero, l’Italia batte un colpo in questo Giro d’Italia e si prende la leadership della maglia azzurra. Il protagonista è Diego Rosa della Eolo-Kometa: il classe 1989 raggiunge quota 83 punti e supera ampiamente l’ormai ex leader Koen Bouwman. Dietro di loro, al quarto posto plana Jai Hindley, al sesto l’uomo dell’Androni-Giocattoli Tesfatsion e al nono Romain Bardet.

La classifica generale

CICLISTA PUNTI 1. D. Rosa 83 2. K. Bouwman 69 3. L. Kamna 43 4. J. Hindley 40 5. W. Poels 27 6. N. Tesfatsion 26 7. D. Formolo 25 8. B. Mollema 20 9. R. Bardet 19 10. E. Sepulveda 19

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

