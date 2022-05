Terza leadership per Mathieu van der Poel, che sfruttando la vittoria sullo strappo di Visegrad si porta a casa anche la maglia azzurra di miglior scalatore. Il fenomeno olandese della Alpecin-Fenix batte in volata Biniam Girmay (Intermarche) e Pello Bilbao (Bahrain) e mette in saccoccia i primi tre punti della graduatoria.

Ad

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Giro d'Italia Giro 360: van der Poel subito Rosa, show a Visegrad 43 MINUTI FA

La classifica generale

CICLISTA PUNTI 1- M. VAN DER POEL (ALPECIN) 3 2- B. GIRMAY (INTERMARCHE) 2 3- P. BILBAO (BAHRAIN) 1

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

van der Poel batte Girmay, Ewan cade: gli highlights

Giro d'Italia Tutte le classifiche dopo la 1a tappa: van der Poel padrone UN' ORA FA