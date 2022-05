Questione di programmazione. Prima della partenza della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Parma-Genova di 204 chilometri, la Corsa Rosa perde un Caleb Ewan. . Prima della partenza della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Parma-Genova di 204 chilometri, la Corsa Rosa perde un corridore di un certo peso in fatto di velocità . Il riferimento è all’australiano

aussie, come era già stato stabilito insieme alla Lotto-Soudal, ha deciso di lasciare il Giro ora per preservarsi in vista del Tour de France e Lo sprintercome era già stato stabilito insieme alla Lotto-Soudal, ha deciso di lasciare il Giro ora per preservarsi in vista del Tour de France e non ritenendo di avere altre possibilità per ottenere dei successi di tappa nella prosecuzione della competizione del Bel Paese.

Ad

Giro d'Italia LIVE! Tappa più lunga del Giro con 204km: arriva la fuga? 2 ORE FA

Nel suo storico di centri ne erano arrivati non pochi, ovvero cinque tappe griffate dal suo nome. Stavolta però l’esperienza non è stata fruttuosa e non si è voluto rischiare di compromettere la gamba, potendo puntare solo (eventualmente) sulla tappa di Treviso in programma la prossima settimana.

La sfortuna ha accompagnato il corridore della Lotto Soudal, ricordando la caduta della prima tappa a pochi metri dal traguardo, mentre era in lotta con Mathieu van der Poel e Biniam Girmay. A seguire vi erano stati un ottavo posto nella terza tappa, un secondo nella sesta e un quinto in quella di ieri, la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia, vinta da un grande Alberto Dainese.

E dunque Ewan ha scelto di lasciare la carovana del Giro e di dare a tutti appuntamento al Tour per avere riscontri diversi nelle singole stage.

Caleb Ewan ultima ruota del gruppo: pretattica o fatica anche oggi?

Giro d'Italia Il record di Cipollini: Super Mario fa 42 e supera Binda nel 2003 3 ORE FA