Tim Merlier, una brutta ferita al gomito. Il belga riuscì comunque a finire la gara, al 40° posto, ma negli ultimi giorni si è sottoposto ad un intervento per ripulire la ferita e scongiurare l'insorgere di infezioni. Ci sarà un'assenza importante al prossimo Giro d'Italia ( 6-31 maggio ). Mancherà infatti vincitore lo scorso anno della tappa di Novara davanti a Nizzolo e Viviani, che si è recentemente infortunato alla Parigi-Roubaix vinta da van Baarle . Il corridore dell'Alpecin Fenix era finito a terra nel tratto di pavé più duro di giornata, quello del Carrefour de l'Arbre, riportando. Il belga riuscì comunque a finire la gara, al 40° posto, ma negli ultimi giorni si è sottoposto ad un intervento per ripulire la ferita e scongiurare l'insorgere di infezioni.

Procedura, quella della ripulitura della ferita, che verrà effettuata ogni giorno per far sì che si rimargini tutto in poco tempo. Ma il tempo stringe e il 6 maggio si partirà da Budapest per l'inizio del Giro 105. Diventa impossibile per Merlier aspettare a rimettersi in bici e allenarsi in vista del Giro. Non c'è nessuna comunicazione ufficiale da parte del team, ma per Sporza i giochi sono fatti e Merlier non verrà inserito nella startlist del Giro. Oltre alle volate, avrebbe avuto il compito di aiutare Mathieu van der Poel nelle gare in cui il corridore neerlandese ha messo il cerchietto rosso.

