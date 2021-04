Delusi i tre grandi (van der Poel, van Aert e Alaphilippe), terzo il campione olimpico Van Avermaet, lontanissimi Kristoff, Sagan e Bettiol che questa corsa l'avevano già vinta. Questa volta è Kasper Asgreen ad issarsi sul gradino Ma chi è Asgreen? Gli appassionati di ciclismo già lo conoscono, tra piazzamenti e quella maglia di campione danese, oltre al grandissimo lavoro di gregariato per la Quick Step. Alaphilippe gli ha lasciato semaforo verde e il danese ha dimostrato di essere molto più di un gregario e, anzi, di poter essere un cliente difficile anche per altre Classiche e Mondiali (che abbiano questo genere di percorso). Chi invece è più naif da questo punto di vista, abituato solo ai grandi nomi, potrebbe aver storto il naso a leggere il nome del vincitore... Sorpresa! Non poteva mancare nella giornata di Pasqua e non manca al Giro delle Fiandre . Anche se si può definire sorpresa fino ad un certo punto... Come alla Milano-Sanremo , anche la seconda Monumento della stagione vede un vincitore diverso dai favoriti.(van der Poel, van Aert e Alaphilippe), terzo il campione olimpico Van Avermaet, lontanissimi Kristoff, Sagan e Bettiol che questa corsa l'avevano già vinta. Questa volta èad issarsi sul gradino più alto del podio e la domanda sorge spontanea.Gli appassionati di ciclismo già lo conoscono, tra piazzamenti e quella maglia di campione danese, oltre al grandissimo lavoro di gregariato per la Quick Step.gli ha lasciato semaforo verde e il danese ha dimostrato di essere molto più di un gregario e, anzi, di poter essere un cliente difficile anche per altre Classiche e Mondiali (che abbiano questo genere di percorso). Chi invece è piùda questo punto di vista, abituato solo ai grandi nomi, potrebbe aver storto il naso a leggere il nome del vincitore...

Arrivò 2° al Giro delle Fiandre 2019

Parliamoci chiaro. Asgreen non è un signor nessuno e, come Stuyven alla Sanremo, parliamo di un corridore che aveva già mostrato qualcosa di interessante in carriera. Proprio per citare il Giro delle Fiandre, Kasper Asgreen aveva raccolto un 2° posto nell'edizione del 2019, quella vinta da Alberto Bettiol. Era stato il più performante della Quick Step in quella corsa, visto che Gilbert non riuscì a concludere la gara. Asgreen partì all'attacco, ma troppo tardi, non riuscendo a rimontare sul tentativo di Bettiol che arrivò da solo. L'anno scorso si è rivisto al Fiandre, questa volta con il ruolo classico di gregario, preparando il terreno in vista dello scatto di Alaphilippe sullo Steenbeekdries. Il gregario è il suo mestiere, vero, ma il danese si è riscoperto punta di diamante in queste Classiche.

8 vittorie in carriera e aveva già battuto van der Poel e van Aert

Asgreen ha raggiunto quota 8 vittorie in carriera col Fiandre ma, guardando chi si è messo dietro quando ha vinto, sì può notare la potenza di questo corridore. Al netto di campionati nazionali danesi, il suo primo successo lo trova a South Lake Tahoe al Tour di California. Batte van Garderen allo sprint ristretto, dopo aver seminato Moscon, Pogacar e Schachmann. Quel Tour di California lo concluderà al 3° posto a 17'' da un certo Pogacar che cominciava a spopolare. È vero, parliamo di una corsa a tappe breve - di 7 tappe - ma Asgreen aveva fatto meglio di George Bennett, di Richie Porte, di Großschartner, di van Garderen. In teoria corridori che fanno classifica nei Grandi Giri. Vince una tappa al Giro di Germania, frazione da Classica, battendo Stuyven, Colbrelli e Hirschi, vince poi la Kuurne-Bruxelles-Kuurne anticipando Nizzolo, Kristoff, Jakobsen, Stuyven e compagnia. Insomma, quando si fanno certi tipi di percorsi, Asgreen c'è sempre. Nel 2019, per lui da ricordare, c'è anche un 2° posto nella tappa di Gap al Tour de France, dove solo un eccellente Trentin riuscì a batterlo.

Le vittorie di Kasper Asgreen

Stagione Corsa 2017 Europei Under 23 a cronometro 2019 2a tappa Tour of California 2019 Campione nazionale a cronometro di Danimarca 2019 3a tappa Giro di Germania 2019 Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2020 Campione nazionale di Danimarca 2020 Campione nazionale a cronometro di Danimarca 2021 E3 Saxo Bank Classic 2021 Giro delle Fiandre

Attacco a -66,7 km dall'arrivo, costringe van der Poel e van Aert ad una fatica immane per essere ripreso e, alla resa dei conti, quando tutti aspettano Stybar e Sénéchal, riscatta in faccia a van der Poel per poi vincere la corsa in solitaria. In questa stagione ha avuto più carta bianca e i risultati dimostrano il perché. Prima del Fiandre c'è stata anche la E3 Saxo Bank Classic . Vi ricordate cosa ha fatto Asgreen?, costringe van der Poel e van Aert ad una fatica immane per essere ripreso e, alla resa dei conti, quando tutti aspettano Stybar e Sénéchal, riscatta in faccia a van der Poel

Al Fiandre ha fatto di meglio, non volendo prendere e scappare. Ha marcato a uomo van der Poel, ha risposto a tutti i suoi attacchi, ha resistito e ha anche rimontato quando aveva perso qualche metro sul Paterberg. Già questo aveva fatto scattare un campanello dall'allarme nella testa di VDP. I due se la giocano allo sprint, con van Aert sfinito dai tanti attacchi, ma chi vince la volata? In teoria van der Poel è più forte, ma Asgreen lo disintegra anche lì. Chapeau. E non sarà l'ultima corsa di spicco che vincerà.

