Giro delle Fiandre arrivato alla sua 105esima edizione. La corsa belga chiude un tour de force avuto nelle ultime settimane tra Brugge-De Panne, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem e Attraverso le Fiandre, dove i corridori si sono testati per questo appuntamento cruciale della stagione. I favoriti sono sempre gli stessi, con van der Poel (van Aert ( Tutto pronto per la seconda Classica Monumento della stagione. Dopo la Milano-Sanremo vinta, un po' a sorpresa, da Stuyven, via alarrivato alla sua. La corsa belga chiude un tour de force avuto nelle ultime settimane tra Brugge-De Panne, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem e Attraverso le Fiandre, dove i corridori si sono testati per questo appuntamento cruciale della stagione. I favoriti sono sempre gli stessi, con vincitore nel 2020 ), vincitore della Gand ) e il campione del mondo Alaphilippe. Non mancheranno però sorprese e tentativi da lontano per entrare nella storia del ciclismo. Appuntamento a domenica 4 aprile, sin dal km 0, su Eurosport.

Dove seguire il Giro delle Fiandre in Diretta tv e live-streaming

Giro d'Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42

iI Giro delle Fiandre sarà trasmessa in Diretta integrale su Eusoport 1 (Canale 210 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 9.45. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità. Il Giro delle Fiandre sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it.

Pasqua con il Fiandre: domenica 4 aprile dalle 9.40 su Eurosport!

Il percorso del Giro delle Fiandre

Confermata la partenza da Antwerp e arrivo a Oudenaarde, per un percorso complessivo di 263,7 km. Cambia davvero poco rispetto all'edizione 2020, come il mancato passaggio sul Muur van Geraardsbergen per ragioni logistiche considerando la sede di arrivo. Primi 100 km tendenzialmente senza problematiche, anche se alcune squadre potrebbero decidere di fare corsa dura per stancare i possibili pretendenti al trono. Sono 19 i muri, 17 i settori di pavé: il primo muro arriverà dopo 102 km di corsa con il Kattenberg di 800 metri al 6% di pendenza, con picco all'11%. Dopo circa 20 km arriverà il primo dei tre passaggi all'Oude Kwaremont: 2,2 km al 4%, con picco all'11,6%, con oltre 1500 metri di pavé. Qui ancora non si deciderà la corsa anche se arriveranno in rapida successione 7 muri in 34,8 km, dal Kortekeer al Valkenberg.

Wout van Aert (con la maglia della Vérandas Willems-Crelan) e Arnaud Démare durante il passaggio all'Oude Kwaremont al Giro delle Fiandre 2018 Credit Foto Getty Images

Occhio al Berg ten Houte con i suoi 1100 metri (tutti in pavé), che sarà uno dei tratti più duri della corsa, con picchi al 21%. Poi i corridori affronteranno il secondo passaggio all'Oude Kwaremont dopo quassi 200 km. Ecco la fase clou di questa edizione, con il Koppenberg che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per un attacco, considerando i picchi al 22%. Subito dopo il Koppenberg avremo, invece, lo Steenbeekdries, il muro dove partì lo scorso anno Alaphilippe. Solo van der Poel e van Aert riuscirono a star dietro al campione del mondo. Infine gli ultimi muri con Taaienberg, Kruisberg, terzo passaggio al Vecchio Kwaremont, prima del Paterberg che avrà invece una pendenza media del 12,9%, con picchi al 20,3%.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe durante il Giro delle Fiandre 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Al momento non è ancora disponibile l'altimetria della corsa per evitare che i tifosi sappiano con esattezza il percorso in modo da presenziare sulle strade. L'altimetria uscirà solo nella mattinata di domenica 4 aprile, anche se si può già intuire il percorso visto la sequenza dei muri.

Tutti i muri

-Kattenberg: 800 metri al 6%, massima all'11%;

-Oude Kwaremont: 2,2 km al 4%, massima all'11,6%;

-Kortekeer: 1,2 km al 6,4%, massima al 17%;

-Eikenberg: 1,2 km al 5,2%, massima al 10%;

-Wolvenberg: 645 metri al 7,9%, massima al 17,3%;

-Molenberg: 463 metri al 7%, massima al 4,2%;

-Marlbouroughstraat: 2 km al 3%, massima al 7%;

-Berendries: 940 metri al 7%, massima al 12,3%;

-Valkenberg: 540 metri all'8,1%, massima al 12,8%;

-Berg ten Houte: 1,1 km al 6%, massima al 21%;

-Kanarieberg: 1 km al 7,7%, massima al 14%;

-Oude Kwaremont: 2,2 km al 4%, massima all'11,6%;

-Paterberg: 360 metri al 12,9%, massima al 20,3%;

-Koppenberg: 600 metri all'11,6%, massima al 22%;

-Steenbeekdries: 700 metri al 5,3%, massima al 6,7%;

-Taaienberg: 530 metri al 6,6%, massima al 15,8%;

-Kruisberg: 2,5 km al 5%, massima al 9%;

-Oude Kwaremont: 2,2 km al 4%, massima al 11,6%;

-Paterberg: 360 metri al 12,9%, massima al 20,3%.

I muri con pavé

-Oude Kwaremont: 1500 metri in pavé;

-Eikenberg: 1200 metri in pavé;

-Molenberg: 300 metri in pavé;

-Berg ten Houte: 1100 metri in pavé;

-Oude Kwaremont: 1500 metri in pavé;

-Paterberg: 360 metri in pavé;

-Koppenberg: 600 metri in pavé;

-Taaienberg: 500 metri in pavé;

-Kruisberg: 450 metri in pavé;

-Oude Kwaremont: 1500 metri in pavé;

-Paterberg: 360 metri in pavé.

Van der Poel vince di mezza ruota su Van Aert

Giro delle Fiandre: van der Poel, van Aert e Alaphilippe, tutti i favoriti

Sullo scranno più alto ci sono i soliti tre, con van Aert, van der Poel e Alaphilippe a giocarsi la corsa proprio come lo scorso anno. Non mancano però altri contendenti e possibile sorprese: da Matteo Trentin che si sente in buona condizione in questo periodo a Michael Matthews che si è visto pimpante alla Gand. Possiamo citare anche Turgis, Degenkolb, il campione olimpico Van Avermaet, Vanmarcke, Stuyven, Mads Pedersen, Benoot, Kragh Andersen, van Baarle, Pidcock, Küng, Laporte, Colbrelli e Nizzolo. Non possiamo non ricordare quelli che il Fiandre l'hanno già vinto: Kristoff (nel 2015), Sagan (nel 2016), Terpstra (nel 2018) e Alberto Bettiol nel 2019.

Alaphilippe, van der Poel, van Aert *****

Trentin, Matthews, Van Avermaet, Stuyven ****

Turgis, Pidcock, Küng, Laporte, Pedersen ***

Degenkolb, Kragh Andersen, van Baarle, Sagan **

Bettiol, Kristoff, Terpstra, Nizzolo, Colbrelli, Benoot, Vanmarcke *

Alaphilippe sbatte contro una moto! Van Aert e van der Poel vanno via

Approfondimenti e dichiarazioni

La festa di Stuyven per la Sanremo: anche Nibali balla sul bus

Informazioni

Domenica 4 aprile, dalle 9:45 (collegamento tv)

La casa del ciclismo è tornata: tutto il meglio su Eurosport e GCN

Giro d'Italia Giro d'Italia 2021: percorso e calendario di tutte le tappe 06/02/2021 A 02:11