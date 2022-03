non si sente bene" e la sua partecipazione alla corsa è "improbabile". Van Aert, proprio a causa della sua condizione non al top, non prenderà parte con i suoi compagni di squadra nemmeno alla ricognizione in vista del Fiandre. L'edizione 2022 del Giro delle Fiandre , la Classica Monumento in programma domenica 3 aprile, rischia di perdere uno dei suoi protagonisti, Wout van Aert . Il 27enne corridore belga, come annunciato dal Team Jumbo-Visma in un tweet, "" e la sua partecipazione alla corsa è "". Van Aert, proprio a causa della sua condizione non al top, non prenderà parte con i suoi compagni di squadra nemmeno alla ricognizione in vista del Fiandre.

"Probabilmente domani (venerdì, ndr) ne sapremo di più", spiega il direttore sportivo del Team Jumbo-Visma, Grischa Niermann, parlando delle condizioni di van Aert -. Se non dovesse esserci dovremo fare nuovi piani per questa corsa. Sarà ovviamente un brutto colpo perché non possiamo sostituirlo. Abbiamo comunque una squadra in ottima forma e in particolare due corridori come Ties Benoot e Christophe Laporte, che hanno mostrato di poter stare con i migliori. Partiremmo comunque con l'obiettivo di vincere".

