Vincenzo NIBALI

Ho corso gli ultimi 50 km con i crampi. Bauke Mollema e Giulio Ciccone stavano meglio di me e allora mi sono messo a loro disposizione. Il finale è stato complicato e condizionato. Non potevo più spingere come volevo. Sulla salita del Civiglio ho cercato di tenere un ritmo regolare, ma quando la gara è esplosa non potevo fare di più

A livello di squadra il risultato è discreto. Certo, corriamo sempre per vincere, ma dobbiamo essere realistici e accettare l’andamento della gara odierna. Al momento ci sono ciclisti più brillanti in questa fase. Possiamo ritenerci soddisfatti perché nel complesso la condizione migliora gara dopo gara. Abbiamo dimostrato solidità e ottimo lavoro di squadra. Ci mancano i giorni di gare nelle gambe e solo a quel punto potremo avere il salto di qualità

Giulio CICCONE

Sono parzialmente soddisfatto. È vero che si può sicuramente dire che abbiamo dato tutto quello che avevamo a disposizione e non abbiamo mollato fino al traguardo, ma le attese erano ben altre. Soprattutto quando ci siamo ritrovati in tre della stessa squadra nel gruppo di testa composto da 6 uomini. Il lavoro di squadra è stato buono, nei limiti del possibile, ma semplicemente gli altri tre al comando avevano qualcosa in più di noi. A livello personale non posso che essere felice di ciò che ho fatto oggi

Fino ad ora il Giro di Lombardia era adatto alle mie caratteristiche solamente sulla carta, dato che mi aveva sempre respinto. Oggi invece ero competitivo. A questo punto penso che dobbiamo guardare al futuro con fiducia, anche a livello di squadra. Gara dopo gara, oggettivamente, la condizione sta crescendo. Ci manca solo quel cambio di ritmo che fa la differenza nel finale, ma la si ottiene solo correndo. Non abbiamo vinto, ma eravamo competitivi, il segnale è incoraggiante

