Liegi-Bastogne-Liegi

Abbiamo parlato dell'ultima Liegi diche proverà a conquistare la sua ultima Doyenne per raggiungere Merckx nell'albo d'oro , ma saràanche per un altro mostro sacro del ciclismo degli ultimi 20 anni. Parliamo di, un corridore che ha vinto 4 delle 5 Classiche Monumento, sfiorando un record - quello di tutte e 5 le Monumento vinte - che appartiene soltanto a tre corridori nella storia (a Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy). Gilbert non avrà il dorsale n° 1 come capitato alla Roubaix una settimana fa, ma sente davvero tanto questa corsa. Ecco perché, nell'ufficializzare la squadra della Lotto Soudal, il team belga ha pubblicato un video saluto dello stesso Gilbert per la Doyenne.