Last Dance, un'espressione anglosassone per dire "l'ultimo ballo", l'ultima recita di un atleta in quella determinata competizione. Espressione che ha dato il titolo ad una serie televisiva che racconta la carriera di Michael Jordan, partendo dalla stagione dell'ultimo anello conquistato in NBA. Chissà che questo nome non possa essere dato anche ad una serie tv su Alejandro Valverde. Non una cosa così strana, considerando che la Movistar ha già avuto due docu-serie a lei dedicata da Netflix negli ultimi anni. E ce ne sarebbero di puntate da dedicare al corridore murciano, uno dei più vincenti di sempre nel mondo del ciclismo, che di Liegi se ne intende. Con i tre successi di questo 2022, Valverde ha raggiunto quota 133 vittorie in carriera, non tanto lontano dalla top 10 dei più vincenti di sempre. Non sarà solo l'ultima Classica di Primavera per Valverde, che il 25 aprile compierà 42 anni, e che a fine stagione si ritirerà, questa è stata la corsa di Valverde. Vincitore in 4 occasioni, è salito sul podio ben 8 volte. Conosce tutte le côtes (ecco quelle di questa edizione) a memoria e si prepara per un ultimo grande show. Sarà vittoria?

L'ultima recita di Valverde: lo show nello show

Valverde non sarà un ultimo show tanto per dire. L'ultimo gettone di partecipazione e poi si staccherà quando la corsa si farà dura, come accaduto a Gilbert in queste ultime Classiche. Oddio, potrebbe anche accadere nel caso in cui il murciano viva una giornata no, ma la volontà di Valverde è di essere lì per la vittoria come successo l'anno scorso quando si piazzò Mur de Huy, quando ha lottato per la vittoria Il bello è che quello dinon sarà un ultimo show tanto per dire. L'ultimo gettone di partecipazione e poi si staccherà quando la corsa si farà dura, come accaduto a Gilbert in queste ultime Classiche. Oddio, potrebbe anche accadere nel caso in cui il murciano viva una giornata no, ma la volontà di Valverde è di essere lì per la vittoria come successo l'anno scorso quando si piazzò 4° nella volata alle spalle di Pogacar , Alaphilippe e Gaudu. O, soprattutto, come successo l'altro giorno sul, quando ha lottato per la vittoria fianco a fianco di Dylar Teuns . Con Alaphilippe e Pogacar che, invece, hanno mangiato la polvere... 10 côtes per fare la storia, dunque, per Valverde che sa bene come gestirsi e sa bene quando attaccare. Lui è uno specialista di questo, lo è sempre stato. Ha vinto la Liegi 4 volte, ma non è stata l'unica Classica portata a casa dal murciano che conta nel suo palmarès anche 5 Freccia Vallone, 3 GP Indurain e un Mondiale. Insomma, sa come si vince queste corse e potrà farlo anche a 42 anni.

Per il record di Merckx

Ultima recita ma, anche, l'ultima occasione per raggiungere un mostro sacro come Eddy Merckx. Non parliamo in senso assoluto, ma sarebbe incredibile per Valverde raggiungere Merckx in cima all'albo d'oro di questa Classica. Valverde l'ha vinta nel 2006, nel 2008, nel 2015 e nel 2017 e dopo questo stupendo poker sogna uno straordinario pokerissimo che renderebbe ancor più magica la sua carriera. C'è però una sorta di maledizione attorno al pokerissimo della Liegi. Ci provò anche Moreno Argentin, atleta azzurro che vinse anch'esso quattro Doyenne in carriera. Il Maestro ne vinse addirittura tre di fila dall'85 all''87. Nel 1991 l'ultimo successo nelle Ardenne e sembrava ormai pronto al record. Nel '92 non ci provò nonostante il 2° posto alla Sanremo e la top 10 alla Freccia Vallone, nel '93 fece invece 5° perdendo l'attimo buono. Fu il giorno di Rolf Sorensen che batté Rominger e Fondriest. Un ultimo tentativo lo fece nel '94, ma non andò oltre il 18° posto. Valverde avrà maggior fortuna?

Tutte le Liegi di Valverde

Anno Piazzamento 2005 33° 2006 1° 2007 2° 2008 1° 2009 19° 2010 3°* 2012 squalificato** 2013 3° 2014 2° 2015 1° 2016 16° 2017 1° 2018 13° 2019 ritirato 2021 4°

*podio revocato per doping

**squalificato in corsa per traino

Nel 2017 l'ultima vittoria di Valverde nel segno di Scarponi

Michele Scarponi, Davide Formolo con un attacco prima del Côtes de Saint-Nicolas, ma sull'ultima salita Daniel Martin fece l'accelerazione decisiva per riportare sotto il gruppo. Un tentativo di attacco, in realtà, da parte dell'irlandese che fu però raggiunto e superato da Valverde che di questi arrivi ero una maestro. Subito le mani al cielo per ricordare Scarponi. E, dopo il podio, il murciano dedicò la sua intera vincita alla famiglia dell'ex corridore dell'Astana. Valverde non vince la Liegi dal 2017, cinque anni fa. Nel frattempo ha raccolto un 13° posto, un ritiro, una mancata partecipazione nel 2020 (c'era da preparare la Vuelta) e un 4° posto lo scorso anno. Quella del 2017 fu un'edizione molto particolare perché tutti corsero un po' con il magone. Era il giorno dopo la prematura scomparsa di investito da un furgone in allenamento . La notizia aveva scosso il gruppo, con l'Astana - la squadra di Scarponi - che aveva riflettuto se partecipare o meno alla Liegi del giorno dopo. Tutti gli italiani fecero di tutto per vincere e dedicare la vittoria al loro connazionale scomparso. Quello che ci andò più vicino fucon un attacco prima del Côtes de Saint-Nicolas, ma sull'ultima salitafece l'accelerazione decisiva per riportare sotto il gruppo. Un tentativo di attacco, in realtà, da parte dell'irlandese che fu però raggiunto e superato dache di questi arrivi ero una maestro. Subito le mani al cielo per ricordare Scarponi. E, dopo il podio, il murciano dedicò la sua intera vincita alla famiglia dell'ex corridore dell'Astana.

Valverde fa sua la Liegi 2017: la dedica è per Scarponi

