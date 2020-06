Matteo Trentin: "Al ciclismo serve il modello NBA. TV? Non si può guardare una diretta di 6 ore"

Matteo Trentin of Italy and CCC Team / during the 40th Vuelta a Murcia 2020, Stage 1 a 177,6km stage from Los Alcázares to Caravaca de la Cruz 654m / LVM / @lavueltamurcia / on February 14, 2020 in Caravaca De La Cruz, Spain.

Dopo il lockdown, in viaggio verso Livigno per prepararsi alla stagione 2020, Matteo Trentin parla a TuttoSport, dai problemi della sua CCC, che lascerà a fine stagione, a quelli del ciclismo in generale che deve essere “sistemato” per essere apprezzato sempre di più.

Con luglio alle porte, si parla anche di ripartenza del mondo del ciclismo con i ritiri in altura, di solito a gennaio, che accompagnano il gruppo verso l’inizio di stagione guardando ad agosto, avvio del calendario del World Tour. Pur con un cambiamento di date all’ultimo che vede spostate le classiche italiane, si inizia con la Milano-Sanremo l’8 agosto e il Lombardia in un’edizione speciale il 15 agosto, il calendario compresso ha preso forma per regalare al ciclismo nuove emozioni anche nel 2020.

Ne parla a TuttoSport Matteo Trentin, medaglia d’argento ai campionati del mondo dello Yorkshire 2019, in viaggio verso Livigno in preparazione della stagione. Trentin è uno che non ha mai avuto peli sulla lingua e anche in termini di ripartenza e di aiuto al ciclismo, ha dei consigli da dare.

“Come sarà la ripartenza? Per il momento la cosa più importante è che si torni a correre e si riesca a portare a termine la stagione così com’è stata ridisegnata. Però è chiaro che questa crisi ha messo in evidenza in maniera brutale tutte le fragilità sulle quali si fonda il ciclismo internazionale”.

Emergenza Covid e difficoltà economiche: tante squadre hanno tagliato sui costi

Fragilità legate anche all’aspetto finanziario. La CCC di Matteo Trentin su tutte, che il prossimo anno chiuderà i battenti ma non solo, e lo sa bene l’ex campione europeo che è vice presidente dell’associclisti.

“Non si tratta solo della CCC, non tutti i team hanno rese pubbliche le loro difficoltà. Per quel che ne so almeno metà delle formazioni World Tour hanno operato tagli negli ultimi mesi”.

Un nuovo ciclismo forgiato sul sistema NBA: ente unico per diritti e merchandising, proventi ripartiti fra tutti i soggetti

Il ciclismo però, da sempre è molto più di uno sport perché spinge un intero movimento a scegliere la bicicletta ed emulare le gesta dei grandi campioni, cosa che non tutte le discipline permettono. Il ciclismo è un prodotto da spingere, ma come si fa?

Bisogna creare una struttura come quella su cui si fonda la NBA: un ente che riunisca corridori, squadre e organizzazioni e che gestisca tutto quello che ruota intorno al ciclismo di alto livello, dai diritti al merchandising. E i proventi vanno ripartiti tra tutti i soggetti, non solo tra alcuni. Io sono convinto che il nostro sport, per come è diventato sempre più globale negli ultimi anni, abbia le caratteristicheo per crescere ancora ma per farlo deve ripensarsi. E non mi riferisco solo ai soggetti che lo governano, ma anche al calendario e al mondo in cui le gare vengono proposte in televisione”.

Rivoluzione in TV: impossibile guardare dirette di 6 ore

Si perché per Matteo Trentin, quello del diritto televisivo è un tema da affrontare anche seduti dietro una scrivania, per rendere il ciclismo sempre più appetibile.

“In un’epoca in cui spopola Netflix, è assurdo pensare che la gente stia davanti alla televisione a seguire sei ore di diretta di una gara. Mi addormenterei anche io se, anziché pedalare fossi sul divano a guardarla. Le dirette devono essere arricchite di altri contenuti, altrimenti la gente si stanca”.

