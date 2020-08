Le dichiarazioni dei protagonisti al terrmine della 111a edizione della Classicissima Milano-Sanremo. Van Aert festeggia ancora dopo la vittoria della Strade Bianche, più sconsolato Alaphilippe che però fa i complimenti all'avversario.

Dopo la festa a Siena, van Aert ne farà un'altra a Sanremo questa sera per il successo della sua prima Monumento in carriera. È il corridore più in forma del momento, ma il belga - giustamente - ha voluto ringraziare tutti i compagni di squadra per il successo ottenuto davanti ad Alaphilippe.

Al Poggio ero davvero giunto al limite delle energie, Alaphilippe è partito leggermente prima di me. Non ho avuto scelta, io ero quello dietro di lui e ho dovuto rincorrerlo. Julian ha corso bene, mi ha messo davanti a lui. Ho deciso poi di tenere la posizione e fortunatamente sono riuscito a rimanere davanti fino alla fine

È stata una giornata molto calda, sebbene meno della scorsa settimana. Era perciò importante mantenersi idratati durante la gara. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, malgrado fossimo solo in sei corridori. Devo ringraziare tutti i miei compagni, hanno fatto un grandissimo lavoro per mettermi nella giusta posizione. La scorsa settimana abbiamo festeggiato la vittoria alla Strade Bianche con tanto Brunello e ora penso che festeggeremo allo stesso modo con del buon vino del Piemonte

Il corridore francese esprime tutta la sua amarezza, ma è stata una scelta voluta quella di farsi rimontare dopo il Poggio...

I miei sentimenti sono contrastanti, sono felice per il podio, ma mi spiace di non aver vinto. Oggi Wout era il più forte, d’altronde è in grandissima forma ed era il favorito. Quando ho scollinato il Poggio ho capito che da solo non potevo andare al traguardo e così l’ho atteso. Abbiamo collaborato bene e lo sprint è stato combattuto, ma lui è stato più bravo

