Lutsenko , vincitore di una tappa al Tour de France, quella con arrivo sul Mont Aigoual , poteva essere uno dei protagonisti del Mondiale di Imola, ma non è potuto essere al via a causa della positività al covid . A confermarlo è stata la stessa Federazione ciclistica kazaka con un comunicato ufficiale.

Non abbiamo - in questo momento - notizie ufficiali per Arndt e Berahne, anche se si sospetta una positività al covid anche per il corridore eritreo.