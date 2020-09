Mondiale, ci siamo. Dal 24 al 27 settembre, sulle strade dell'Emilia Romagna, si terrà la 93esima edizione dei campionati iridati di ciclismo su strada. Sono 4 le gare in programma, tra cronometro e prove in linea considerando che in questa edizione non ci saranno le prove juniores e Under 23. Questa la decisione presa dall'UCI per ridurre al minimo i trasferimenti visto che siamo in tempo di covid. La prima scelta, infatti, era sul durissimo percorso di Aigle-Martigny in Svizzera, ma poi il Governo elvetico ha fatto saltare tutto vietando ogni tipo di evento con assembramenti superiori alle 3000 persone.