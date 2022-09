Silvia Persico, al termine della prova élite Longo Borghini per come è stato gestito il finale, con la ciclista della Trek Segafredo che non ha trovato collaborazione con le atlete di testa, favorendo C'è delusione nelle parole delle protagoniste azzurre, nonostante sia comunque arrivata una medaglia di bronzo, con, al termine della prova élite conquistata dalla van Vleuten . È proprio la ciclista della Valcar Travel Service ad essere rimasta più scontenta del risultato perché ambiva alla medaglia d'oro. Promette, però, già battaglia in vista del futuro. Delusa anche laper come è stato gestito il finale, con la ciclista della Trek Segafredo che non ha trovato collaborazione con le atlete di testa, favorendo così il ritorno della van Vleuten

Silvia Persico

Bene il 3° posto, ma la campionessa è una sola

C’è un po’ di delusione. Eravamo qui per la vittoria. Sono contenta per il mio terzo posto, ma la Campionessa del mondo è solo una. Sono contenta, ma allo stesso tempo non così tanto. Lavoravamo per le due Elisa, poi Balsamo si è staccata e Longo Borghini ha attaccato sulla salita. Siamo tornate sotto nell’ultimo km, ho sprintato e sono contenta per il terzo posto, ho portato a termine il lavoro che hanno fatto le ragazze per tutto il giorno. [Silvia Persico a Spaziociclismo]

L’attacco della van Vleuten?

Non l’ho vista, me ne sono accorta negli ultimi 500 metri, ma ormai era troppo tardi. Sono contenta per lei e vorrei riprovarci il prossimo anno

Niewiadoma e Lippert fanno il forcing: Balsamo e Vos si staccano, Longo Borghini risponde

Elisa Longo Borghini

È stata una gara particolare, ci si aspettava l’attacco soprattutto di Lippert e Niewadoma sullo strappo. Ci hanno riprese poi all’ultimo, però fortunatamente Silvia ha tirato fuori un ottimo terzo posto e questo fa piacere per la Nazionale. Personalmente sono un po’ dispiaciuta, però l’importante è che sia stato un bel risultato per la Nazionale. Dietro collaboravano, tra nazioni diverse, mentre noi davanti no? Questo è il ciclismo, soprattutto al Mondiale. È così e basta, bisogna accettare le condizioni per come sono ed è andata così. Chapeau ad Annemiek perché sembrava che si fosse spezzata in due e invece alla fine ha spezzato in due le avversarie. La mia prova conferma quello che ho fatto quest’anno? Un po’ per niente, ma per il resto va tutto bene. [Elisa Longo Borghini a Rai Sport]

Longo Borghini ci prova, Persico a medaglia, capolavoro della van Vleuten: gli highlights

