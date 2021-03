Cees Bol che ottiene il suo Team DSM riesce a battere Mads Pedersen in quel di Amilly, dietro Michael Matthews, Bryan Coquard e Sam Bennett. A causa di abbuoni e piazzamenti, è Michael Matthews il nuovo leader della corsa con l'australiano che scalza Bennett in vetta alla classifica generale. Non è una volata classica, vista la confusione nata nel finale della corsa. A spuntarla èche ottiene il suo primo successo nella stagione 2021 , con l'olandese che ritrova la vittoria che gli mancava addirittura dalla Volta Algarve del febbraio 2020. Il corridore delriesce a batterein quel di Amilly, dietro, Bryan Coquard e Sam Bennett. A causa di abbuoni e piazzamenti, è Michael Matthews il nuovo leader della corsa con l'australiano che scalza Bennett in vetta alla classifica generale.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Cees Bol 4h27'59'' 2. Mads Pedersen st 3. Michael Matthews st 4. Bryan Coquard st 5. Sam Bennett st 6. John Degenkolb st 7. Pascal Ackermann st 8. Phil Bauhaus st 9. Jasper Philipsen st 10. Rudy Barbier st 21. Giacomo Nizzolo st

Una caduta blocca Nizzolo: Bol vince la volata

Cronaca

Si parte con il tentativo da lontano di Armée (Qhubeka Assos) e De Bondt (Alpecin-Fenix) che guadagnano circa 4 minuti sul gruppo, guidato dalla Deceuninck Quick Step di Sam Bennett. Occhio poi a diverse cadute, tra tutte quella di George Bennett che rischia parecchio: il corridore della Jumbo Visma finisce a terra dopo un restringimento, ma per fortuna resta illeso nonostante la rottura del suo casco.

Paura per Bennett: cade e il casco si 'spezza', lui è illeso

Ai -20 km i fuggitivi sono già ripresi ed è la Trek Segafredo di Mads Pedersen a muovere le pedine in testa al gruppo, con la Deceuninck che lascia fare. All'altezza dell'ultimo km, però, una nuova caduta e sono davvero in pochi i corridori a giocarsi lo sprint. Stuyven lancia la volata per Pedersen, ma Cees Bol ha il guizzo giusto e mette tutti alle spalle. Solo 5° Sam Bennett che perde così la maglia di leader della corsa in favore di Michael Matthews che si piazza invece al 3° posto. Nizzolo è il primo degli italiani, ma chiude 21° bloccato proprio dalla caduta nei pressi della flamme rouge.

La classifica generale dopo 2 tappe

Corridore Tempo 1. Michael Matthews 8h19'23'' 2. Mads Pedersen +4'' 3. Sam Bennett +4'' 4. Cees Bol +4'' 5. Arnaud Démare +8''

