Tappa relativamente breve con i suoi 155.2 chilometri, ma i corridori non avranno tempo per annoiarsi. Dopo poco più di 45 chilometri dalla partenza di Nizza, infatti, la strada comincerà a salire verso il primo GPM di giornata, la Côte de Coursegoules (8.1 km al 4.9%), subito seguita dal primo traguardo volante di giornata, posto a Coursegoules dopo 57 chilometri di corsa.

A quel punto la strada tenderà a scendere fino a Le Plan-dur-Var, a poco meno di quaranta chilometri dal traguardo. Da qui, il gruppo inizierà a risalire la vallata, anche se non ci saranno tratti di pendenza troppo marcati. La situazione cambierà decisamente a Lantosque dove comincerà l’ascesa finale. In 14.9 chilometri la salita porterà i corridori ai 1607 metri sul livello del mare in cima al Col de Turini. La pendenza media sarà del 7.3%, ma nella prima parte di salita ci saranno anche dei tratti che andranno oltre il 10%.

ARRIVO - PRIMOZZZZZ ROGLICCCCCCCC

Sparata ai -200 metri e vittoria d'autorità per lo sloveno! Secondo posto per Martinez, terzo Simon Yates!

Roglic: "Hanno provato ad attaccarmi ma avevo buone gambe"

-1km - FLAMME ROUGE!

FLAMME ROUGE! Davanti sempre il terzetto. Staccato di qualche metro Nairo Quintana.

-1.6km - Attacca Yates!

Molla QUINTANA! Davanti rimangono Yates, Roglic e Martinez.

-2.4km - Dietro provano a tornare

ATTACCA ROGLIC! Parte lo sloveno, ma dietro rispondono tutti e tre. A 20" il gruppetto con Martin, Haig, Almeida e McNulty.

-2.5km - Davanti in 4!

Un quartetto davanti: Roglic, Martinez, Simon Yates e Quintana.

-3.5km - Quasi agli sgoccioli

Dani Martinez e Roglic conservano 5" su Simon Yates e Quintana. Dietro, nel gruppone, Haig, Martin e McNulty.

-4.5km - Crolla Adam Yates

Adesso Adam Yates è in crisi. Davanti sempre Roglic e Dani Martinez. Dietro di loro, a 13", Simon Yates e Quintana.

-5km - Roglic e Martinez davanti a tutti!

Roglic e Dani Martinez davanti a tutti! Dietro di loro Quintana, poi i fratelli Yates e più dietro Vlasov.

-6km - Che spettacolo!

-7km - YATES!

ADAM YATES! Il britannico della Ineos allunga con decisione!

-8km - Si inizia a fare sul serio

Dennis sta aprendo in due il gruppo maglia gialla. Sono rimasti in 15/20. Latour un po' in difficoltà. Muhlberger con 33" di vantaggio.

-9km - Tira la Jumbo

BOTTI! Davanti se ne va da solo Muhlberger, mentre dietro tira Rohan Dennis. Gruppo maglia gialla totalmente disintegrato.

-11km - Molla anche De Gendt

Pacher, Bonnamour e Muhlberger passano davanti al traguardo volante e salutano De Gendt. Dietro inizia a tirare Kruijswijk. Distacco di 35".

-12km - Davanti sono rimasti in 4

De Gendt cerca di accelerare là davanti insieme a Pacher, Bonnamour e Gregor Muhlberger. Nel gruppo maglia gialla tira Omar Fraile dalla Ineos.

-13km - La situazione

Davanti tirano sempre Arkea e Ineos. Roglic può contare su tre compagni di squadra. La fuga ha un vantaggio di 45".

-14.9km - COL DE TURINI!

La fuga inizia la salita finale. Tra poco arriverà anche il gruppo.

-17km - Situazione invariata

La fuga sopravvive in 14 uomini. Il vantaggio è sempre intorno al minuto. Tra poco comincia la salita finale.

-20km - Si staccano davanti

Perde elementi la fuga! Oltre a Gaudu, si staccano anche Le Gac, Morkov e Mullen. Davanti rimangono in 15. Vantaggio di 1 minuto. Si ritira Oliver Naesen dall'AG2R.

-22km - Ci siamo quasi

Ci siamo quasi. Tra 8 km inizierà il Col de Turini. La resa dei conti.

-27.5km - Gaudu dice basta

Ultimi 27 chilometri e qualche problema alla schiena per David Gaudu, che si rialza. Il vantaggio della fuga è sempre intorno al minuto.

-33km - Le caratteristiche dell'ascesa finale

In 14.9 chilometri il Col de Turini porterà i corridori ai 1607 metri sul livello del mare. La pendenza media sarà del 7.3%, ma nella prima parte di salita ci saranno anche dei tratti che andranno oltre il 10%.

-39km - Anche Haig in agguato

E se oggi fosse la giornata di Jack Haig?

-45km - Si scende ancora

Iniziata una discesa lunga 7km. La fuga conserva 1'15" sul gruppo maglia gialla. L'impressione è che il plotone stia gestendo la corsa per poi accelerare ai piedi del Col de Turini.

-49km - Risale il vantaggio dei fuggitivi

In gruppo tirano Arkea e Ineos Grenadiers, ma il vantaggio dei fuggitivi torna a salire: 1'22".

-54km - I fuggitivi perdono terreno

Il gruppo è scatenato. Vuole risucchiare i fuggitivi prima dell'ultima asperità. Il distacco è sceso sotto al minuto.

-66km - Quasi pronti al gran finale

Ci avviciniamo alla resa dei conti. Qualcuno riuscirà a sfilare la maglia di leader a Primoz Roglic? Ricontrolliamo i distacchi in classifica. Anche Stefan De Bod (Astana) lascia la corsa.

P. Roglic (Jumbo-Visma)

S. Yates (Bike-Exchange) +39"

P. Latour (TotalEnergies) +41"

D. Martinez (Ineos) +56"

A. Vlasov (Bora) +59"

A. Yates (Ineos) +1'11"

-76km - La quiete prima della tempesta

Calma piatta in corsa. Adesso i ciclisti stanno affrontando una lunga discesa intervallata da qualche gobbetta. Poi, ai -15km, scatterà il Col de Turini.

-87km - Scende il vantaggio dei battistrada

Scende vertiginosamente il vantaggio dei 18 là davanti, gruppo ora a 1'05". Si ritira anche Florian Sénéchal della Quick-Step.

-95km - Sprint intermedio

Questo invece il passaggio allo sprint intermedio di Coursegoules (km 57.4). I fuggitivi conservano 1'55" sul gruppo maglia gialla.

1. Pedersen, 3 pts/3''

2. Bernard, 2 pts/2''

3. Morkov, 1 pt/1''

-98km - Scavallato il GPM

Si ritirano anche il francese Alexis Vuillermoz della TotalEnergies e Biniam Girmay della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Nel mentre i fuggitivi hanno aumentato il loro vantaggio: in questo momento è di 1'56". Ecco il passaggio in cima al GPM.

1. Denz, 5 pts

2. Pacher, 3 pts

3. Mullen, 2 pts

4. Gougeard, 1 pt

-102km - Il gruppo si calma, la fuga guadagna

A poco più di 100 km all’arrivo davanti a tutti ci sono Ryan Mullen (BORA – hansgrohe), Fabio Felline (BORA – hansgrohe), David Gaudu (Groupama – FDJ), Olivier Le Gac (Groupama – FDJ), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM), Alexis Gougeard (B&B Hotels – KTM) e Julien Bernard (Trek – Segafredo), Mads Pedersen (Trek – Segafredo) e Michael Mørkøv (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) e Albert Torres (Movistar Team), Gregor Muhlberger (Movistar Team), Cees Bol (Team DSM), Nico Denz (Team DSM), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Simon Carr (EF Education-EasyPost) e Julius van de Berg (EF Education-EasyPost). Il gruppo si trova a 1'45".

-115km - SI SALEEE!

Mancano pochi km all’inizio dell’ascesa che conduce al GPM di Cote de Coursegoules. Poco meno di tre km dopo il GPM ci sarà il primo traguardo volante di giornata, quello di Coursegoules.

-122km - I fuggitivi perdono terreno

Oggi il gruppo maglia gialla è molto aggressivo. Il vantaggio dei 18 fuggitivi perde quota: 1'25".

-131km - Tra qualche km la prima salita

Mancano ormai meno di 25 km all’inizio della salita che porta al GPM di Cote de Coursegoules (seconda categoria di 8.1 km al 4.9% di media).

-134km - La fuga guadagna

La fuga dei 18 continua a guadagnare: adesso il vantaggio dice 1'45".

11.00 - Altri 8 ritiri

Max Walscheid (Cofidis), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Michael Storer (Groupama-FDJ), Anthony Turgis, Geoffrey Soupe (TotalEnergies), Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan) e Kevin Geniets (Groupama-FDJ) salutano la Parigi-Nizza.

-146km - Se ne vanno in 18!

Ryan Mullen (Borah-Hansgrohe), Fabio Felline (Astana-Qazaqstan), David Gaudu, Olivier Le Gac, Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Julien Bernard, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl), Ivan Garcia Cortina, Gregor Muhlberger, Albert Torres (Movistar), Cees Bol, Nico Denz (Team DSM), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Simon Carr, Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Franck Bonnamour, Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) aprono un buco di 35''.

10.42 - Si parte!

Parte ufficialmente la settima tappa della Parigi-Nizza!

