Ondata di ritiri oggi alla Parigi-Nizza. , che ha salutato per le conseguenze della caduta subita nei giorni scorsi, sono tanti i corridori che hanno disertato il foglio firma e poi si sono ritirati durante la tappa. Il caso più eclatante è quello della Israel-Premier Tech: stamani al via c’era il solo Hugo Houle, mentre tutti gli altri rimasti (James Piccoli, Frederik Hagen e Tom van Asbroeck) hanno lasciato la Corsa del Sole per febbre e sinusite, sintomi legati presumibilmente ad una bronchite che sembra aver colpito in massa il team (negativi tutti i tamponi covid effettuati). Oltre a Matteo Trentin , che ha salutato per le conseguenze della caduta subita nei giorni scorsi, sono tanti i corridori che hanno disertato il foglio firma e poi si sono ritirati durante la tappa., mentre tutti gli altri rimasti (James Piccoli, Frederik Hagen e Tom van Asbroeck) hanno lasciato la Corsa del Sole per febbre e sinusite, sintomi legati presumibilmente ad una bronchite che sembra aver colpito in massa il team (negativi tutti i tamponi covid effettuati).

In casa Quick-Step Alpha Vinyl sono invece Yves Lampaert, causa sinusite, e Zdenek Stybar a salutare. Dopo Ben O’Connor ieri, la AG2R Citroën ha salutato anche Clément Champoussin e Stan Dewulf. Quattro corridori in meno per la EF Education-EasyPost, con Neilson Powless, Jens Keukeleire, Stefan Bisseger colpiti dalla bronchite e Lukasz Wisniowski ritirato in corsa. Colpito dalla bronchite anche Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), mentre Gino Mader (Bahrain-Victorious) e Nils Politt (Bora-hansgrohe) hanno lasciato per una sinusite.

Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious), Tom Bohli (Cofidis) e Alexys Brunel (UAE) hanno riscontrato diversi problemi fisici. Malato anche Kevin Vermaerke (Team DSM), mentre Amaury Capiot (Arkéa-Samsic),(Bahrain-Victorious), Tom Bohli (Cofidis) e Alexys Brunel (UAE) hanno riscontrato diversi problemi fisici. Caduti il secondo giorno, alla lista dei ritiri si aggiungono anche Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) e Jay Vine (Alpecin-Fenix).

