Parigi-Roubaix non Parigi-Roubaix al femminile. A vincere è stata Lizzie Deignan, Trek Segafredo è tornata alle competizioni dopo la gravidanza... E con splendidi risultati! Segno che anche una mamma può continuare a vincere nel mondo dello sport professionistico. L'anno scorso era stata cancellata, quest'anno rinviata. Questanon voleva mai arrivare , proprio questa edizione che è così importante per gli uomini, così tanto importante anche per le donne. Sì perché nel 2021, finalmente, ci siamo potuti godere la prima storica edizione della. A vincere è stata con una fantastica azione solitaria a 81 km dal traguardo . Un grandissimo spot per lo sport femminile, visto che la ciclista dellaè tornata alle competizioni... E con splendidi risultati! Segno che anche una mamma può continuare a vincere nel mondo dello sport professionistico.

Lizzie Deignan vince la 1a edizione della Parigi-Roubaix femminile Credit Foto Getty Images

C'è però un però. Sapete quanto ha guadagnato la Deignan dopo il suo successo alla Parigi-Roubaix? La bellezza di 1535€. Da dividere inoltre con compagne (come la Longo Borghini arrivata 3a) e i componenti dello staff tecnico/medico del team. Una bella differenza rispetto al montepremi della Parigi-Roubaix al maschile. Tra le donne c'è un montepremi totale di 7.005€, con 1535€ alla vincitrice. Tra gli uomini un montepremi totale di 90.000€, con 30.000€ al vincitore.

I montepremi della Parigi-Roubaix (dati da ASO)

Guadagno Premi Montepremi totale uomini 7.005€ Vincitore gara uomini 1535€ Montepremi totale donne 90.000€ Vincitore gara donne 30.000€

La Trek Segafredo paga la differenza: la Deignan 'vince' lo stesso premio degli uomini

Cosa ha fatto a questo punto la Trek Segafredo? La squadra statunitense, molto sensibile all'argomento dell'equiparazione del montepremi tra uomini e donne, ha deciso di “pareggiare” il montepremi femminile. Gli uomini, chiunque sia, guadagnerà 30 mila euro in caso di vittoria della Roubaix? Benissimo, anche la vincitrice donna merita lo stesso compenso. La Trek pagherà quindi la differenza. 30 mila – 1535 = 28.465€. Un bel gesto da parte del suo team che, va detto, ha già attivato una politica simile anche sugli stipendi. Gli ingaggi individuali variano, ovviamente, in base all'importanza di ciascun corridore, ma la base fissa è uguale sia per gli uomini che per le donne. Questo anche seguendo il diktat dell'UCI che ha stabilito che le squadre femminili devono riconoscere un minimo di 20.000€ di stipendio a ciascun atleta, con un innalzamento di questa soglia a 30.000€ nel 2023.

Uomini e donne: giusto avere lo stesso montepremi?

Questo però ci porta al classico dilemma. Sarebbe giusto, parlando di montepremi di singole corse ed eventi, equiparare quello femminile a quello maschile? Prendendo per esempio la Parigi-Roubaix, gli organizzatori di ASO hanno optato per un differente tipo di montepremi. Proprio loro che hanno annunciato, per il 2022, la nascita del Tour de France al femminile, un Grande Giro anche per le donne. Ma, da sottolineare, con montepremi differente. Non si può pensare, dicono gli organizzatori, di avere lo stesso montepremi solo per un discorso ideologico. Il montepremi si 'costruisce' in base alla raccolta pubblicitaria, ai soldi raccolti dalla cessione di diritti televisivi e a tutto i soldi che vengono mossi da quel tipo di evento. Impensabile, oggi come oggi, poter avere lo stesso montepremi tra uomini e donne.

