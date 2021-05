André Greipel che, dopo aver Vuelta a Andalucia con una volata di prepotenza su gente come Hodeg, l'ex campione del mondo Mads Pedersen e Kristoff. Insomma, un parterre di tutto rispetto. E per arrivare a questa tappa bisognava resistere e resistere dopo Cavendish fuori causa dopo due tappe. Doveva esserci proprio la sfida tra Greipel e Cavendish, i due decani del ciclismo. Uno 157 vittorie grazie al Trofeo Alcudia, l'altro 150 grazie Ora che si è sbloccato, non vuole più fermarsi. Che gamba quella diche, dopo aver vinto qualche giorno fa il Trofeo Alcudia , si ripete anche nella quarta tappa dellacon una volata di prepotenza su gente come, l'ex campione del mondo. Insomma, un parterre di tutto rispetto. E per arrivare a questa tappa bisognava resistere e resistere dopo tre frazioni tutte all'insù , basta considerare che non è arrivato a questo appuntamentofuori causa dopo due tappe. Doveva esserci proprio la sfida tra Greipel e, i due decani del ciclismo. Uno 157 vittorie grazie al Trofeo Alcudia, l'altro 150 grazie al Giro di Turchia . A battersi i pugni sul petto, come una volta, è però Greipel che fa 158 e dimostra di non volersi fare. Prossimo obiettivo il Tour de France?

La top 10 dei ciclisti più vincenti di sempre

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. André Greipel 158 6. Sean Kelly 156 7. Alessandro Petacchi 153 8. Francesco Moser 151 9. Mark Cavendish 150 10. Freddy Maertens 147

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

"Il Gorilla si batte ancora il petto": 158 vittorie per Greipel

Giro: classifiche e risultati

Cronaca

Protesta dei corridori per la sicurezza sulle strade spagnole e la quarta frazione comincia con 10 minuti di ritardo. Parte poi la tappa e la fuga di giornata, all'attacco vanno Perry (Astana), Maté (Euskaltel Euskadi), Ghys e Van Poucke (Vlaanderen-Baloise), Jordi López (Kern Pharma), Cantón e Ander Okamika (Burgos). I 6 al comando non vanno oltre i 2 minuti di vantaggio, con il gruppo guidato da Israel, Deceuninck Quick Step e Trek Segafredo. Sono le squadre di Greipel, Hodeg e Mads Pedersen che non vogliono perdere l'occasione di arrivare in volata dopo tre tappe durissime.

Il gruppo rinviene minaccioso e Cantón prova il tentativo in solitaria, seguito poi da Ghys e Van Poucke. I tre non vanno da nessuna parte perché il gruppo è immediatamente alle loro spalle, ed ecco che Cantón ci riprova per l'onore di essere il combattivo di giornata. Fuga neutralizzata ai -3 dal traguardo ed ecco cominciano i lavori per impostare la volata. La Israel prende il comando, ma gli ultimi metri sono un po' confusionari. Sulla sinistra si crea la bagarre con Kristoff, Hodeg, Mads Pedersen e Hayter (oggi versione velocista), ma sulla destra vola Greipel. La strada è sgombra, è lui va al triplo vincendo senza problemi davanti a Hodeg e Pedersen. Si piazzerà anche il suo compagno di squadra Rick Zabel (6°). Hayter 8° davanti all'italiano Konychev (9°) della BikeExchange. 15° Marco Canola della Gazprom-RusVelo.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. André Greipel 4h37'12'' 2. Álvaro Hodeg st 3. Mads Pedersen st 4. Alexander Kristoff st 5. Alex Kirsch st 6. Rick Zabel st 7. Enrique Sanz st 8. Ethan Hayter st 9. Alexander Konychev st 10. Tobias Bayter st

Greipel chiude la 6a tappa a piedi, con la bici in spalla

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07