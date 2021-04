150 in carriera. Dopo Konya, Alanya e Kemer, il corridore della Deceuninck Quick Step ha vinto anche l'ultima volata del Giro di Turchia, centrando il suo personale Francesco Moser. Mica poco... Una settimana importante per Cannonball che si rituffa con maggior entusiasmo alla seconda parte della stagione dove proverà a vincere ancora. Cavendish non farà il Giro d'Italia, chissà che non possa fare compagnia a Sam Bennett per il prossimo Cavendish fa. Dopo Konya, Alanya e Kemer, il corridore della Deceuninck Quick Step ha vinto anche l'ultima volata del Giro di Turchia, centrando il suo personale poker in questa edizione . E dire che Cavendish non vinceva da 3 anni ... Il britannico fa quindi 150 in carriera e si porta a -1 dall'8° posto della classifica all time occupato da un certo. Mica poco... Una settimana importante perche si rituffa con maggior entusiasmo alla seconda parte della stagione dove proverà a vincere ancora. Cavendish non farà il Giro d'Italia, chissà che non possa fare compagnia aper il prossimo Tour de France

Spettacolo Cavendish: poker in Turchia e 150 in carriera

Ma andiamo a vedere la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc). Cavendish è al momento 9° in questa speciale classifica.

La top 10 di tutti i tempi

Corridori Successi* 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. Sean Kelly 156 5. André Greipel 156 7. Alessandro Petacchi 153 8. Francesco Moser 151 9. Mark Cavendish 150 10. Freddy Maertens 147

*statistiche CaféRoubaix

Il corridore della Deceuninck ci riproverà a battere il record di Merckx? Ora che si è sbloccato, siamo sicuri che riuscerà a vincere ancora. Molto più difficile però battere Merckx. Anche perché la Deceuninck, appunto, punta forte su Sam Bennett al Tour. L'irlandese, tra l'altro, ha vinto la maglia verde dell'ultima edizione, rompendo il dominio di Peter Sagan.

