Jumbo Visma, prima con una tripletta Van Aert-Laporte alla Quick Step Alpha Vinyl dimostra di saper vincere con una doppietta. L'ultima tappa della Coppi e Bartali, infatti, viene vinta da Cerny che si fa raggiungere dal suo compagno di squadra Cavagna prima di arrivare insieme sul traguardo di Cantagrillo. Niente da fare per gli altri cacciatori di tappa che si sono dovuti arrendere al dominio del team belga, ma niente da fare anche per gli avversari di Eddie Dunbar che non hanno trovato sponde per attaccare il corridore della Ineos Grenadiers. Gli uomini in nero hanno tenuto bloccata la corsa e vincono la generale con l'irlandese che trova così il suo primo centro in carriera. Dopo le parate dei, prima con una tripletta Laporte-Roglic-van Aert alla Parigi-Nizza , poi con la doppiettaalla E3 Saxo Bank Classic , anche ladimostra di saper vincere con una doppietta. L'ultima tappa della Coppi e Bartali, infatti, viene vinta dache si fa raggiungere dal suo compagno di squadraprima di arrivare insieme sul traguardo di Cantagrillo. Niente da fare per gli altri cacciatori di tappa che si sono dovuti arrendere al dominio del team belga, ma niente da fare anche per gli avversari diche non hanno trovato sponde per attaccare il corridore della Ineos Grenadiers. Glihanno tenuto bloccata la corsa e vincono la generale con l'irlandese che trova così il suo primo centro in carriera.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Josef Cerny 4h20'00'' 2. Rémi Cavagna st 3. Omer Goldstein + 4. Julius van den Berg + 5. Frederik Wandahl + 6. Fabio Van Den Bossche + 7. Tom Paquot + 8. Giovanni Carboni + 9. Natnael Tesfatsion + 10. Diego Ulissi +

11 in fuga, ci sono anche Carboni e Cortese

Al secondo tentativo parte la fuga di giornata, con ben 11 uomini all'attacco. C'è Giovanni Carboni della Nazionale italiana, con lui anche Wandahl (Bora Hansgrohe), Van den Bossche (Alpecin Fenix), David Martín (Eolo Kometa), Cortese (MgK Vis), van den Berg (Education EasyPost), Goldstein (Israel Premier-Tech), Paquot e Meens (Bingoal Pauwels Sauces) e la coppia della Quick Step Alpha Vinyl composta da Cerny e Cavagna. Gli 11 al comando accumulano più di 8 minuti di vantaggio, con la Ineos Grenadiers che lascia fare visto che i britannici puntano solo a tenere la maglia con Dunbar.

Se ne va Cerny da solo sull'ultima salita

Passati da San Baronto si entra nel circuito finale e incominciano le scaramucce tra i fuggitivi che per i primi 90 km erano andati d'amore e d'accordo. Sul primo passaggio del Mungherino restano solo in tre là davanti: Goldstein, Cerny e Cavagna con la Quick Step che può giocarsi la carta della superiorità numerica. Sul terzo e ultimo passaggio del Mungherino riesce a fare il vuoto Cerny che stacca i compagni di fuga e se ne va verso il traguardo, nonostante il ceco sembrava fosse il meno pimpante dei due sulle salite precedenti. Dietro non si muove una mosca, con l'andatura della Ineos che non permette a nessuno di evadere dal gruppo. Hirschi, Tiberi e Ulissi non ci provano nemmeno.

Parata Quick Step, a Dunbar la generale

Prima della discesa finale van den Berg era riuscito a riportarsi sul gruppetto di inseguitori, ma il corridore dell'Education EasyPost è costretto di nuovo a staccarsi sul forcing di Goldstein. Niente da fare però per l'israeliano perché Cerny scollina con 50'' di vantaggio, margine sufficiente per andare a vincere. Alle sue spalle spunta qualcuno, ma è Cavagna - il suo compagno di squadra - che dopo una discesa a tutta si riporta su Cerny per arrivare in parata al traguardo di Catagrillo.

