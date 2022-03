Pogacar non vuole lasciare neanche le briciole alla Tirreno-Adriatico volendo conquistare per il secondo anno consecutivo la classifica generale. Lo sloveno ha già vinto la Dopo la vittoria della Strade Bianche non vuole lasciare neanche le briciole alla Tirreno-Adriatico volendo conquistare per il secondo anno consecutivo la classifica generale. Lo sloveno ha già vinto la frazione di Bellante e vuole rafforzare la sua leadership alla vigilia della tappa regina di Carpegna. È sicuramente il favorito di giornata, ma Evenepoel, Geoghegan Hart, Vingegaard, Miguel Ángel López, Kelderman, Lafay e Ciccone proveranno ad impensierirlo. Non ci sarà invece Carapaz che ha abbandonato la corsa questa mattina.

Tappa molto mossa con diverse ascese soprattutto nella parte centrale tra Valico di Pietra Rossa, Treia, Pollenza e Monte San Giusto che non costituiscono però dei GPM. La prima salita si troverà ai -49 dal traguardo col Monte Urano (2,3 km al 7,2%). Poi Capodarco (che è un traguardo volante), Madonna d'Ete (0,6 km al 10,7%) e l'arrivo in salita a Fermo (3,2 km al 6%).

Carapaz alle prese con un virus: abbandona la corsa

-70 km: situazione che si è calmata

2'08'' il vantaggio dei fuggitivi, con Benjamin Thomas che sarebbe il leader della corsa in questo momento. Dietro c'è tutta la UAE Emirates, e la Quick Step lascia ora tutto il peso della corsa alla formazione di Pogacar. Anche perché nella fuga c'è Davide Ballerini.

-85 km: UAE e Quick Step davanti

Ora la UAE Emirates si è ricompattata dietro e guida il gruppo che si trova a quasi 2 minuti dai fuggitivi. Non sembrano contenti quelli della Quick Step di Evenepoel che vorrebbero un'andatura più veloce.



-86 km: Benjamin Thomas leader della Tirreno in questo momento

Quello messo meglio in classifica generale è Benjamin Thomas che contava un ritardo di 1'09'' da Pogacar. In questo momento sarebbe il leader della Tirreno-Adriatico. In questo momento...

-87 km: 12 corridori in fuga

Il gruppo lascia andare, mentre i controattaccanti hanno rimontato sui tre di testa. Ci sono ora 12 corridori in fuga.

-Xandro Meurisse (Alpecin Fenix),

-Simone Velasco (Astana),

-Benjamin Thomas (Cofidis),

-Jhonathan Restrepo (Drone Hopper Androni Giocattoli),

-Vincenzo Albanese e Francesco Gavazzi (Eolo Kometa),

-Davide Ballerini (Qucik Step Alpha Vinyl),

-Warren Barguil e Clément Russo (Arkéa Samsic),

-Valentin Ferron (TotalEnergies),

-Gianluca Brambilla (Trek Segafredo),

-92 km: Pogacar è costretto a lasciare andare

Pogacar non riesce a tenere controllata la corsa. Primo perché non gli sono rimasti compagni di squadra vicini, secondo perché siamo a 92 km dall'arrivo. Diventa inutile voler tenere chiuso a tutti i costi. Intanto si è fermato un altro drappello di inseguitori ai tre battistada. Ci sono Velasco, Restrepo, Albanese, Gavazzi, Ballerini, Barguil e Brambilla.

-94 km: c'è anche Vingegaard

La grafica si è aggiornata e c'è anche Vingegaard nel drappello di inseguitori. Ecco chi c'è

-Pogacar (UAE Emirates),

-Ganna e Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers),

-Vingegaard (Jumbo Visma),

-Alaphilippe e Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl),

-Arensman (DSM),

-Simmons (Trek Segafredo)

-95 km: Pogacar non li molla?

A quanto pare Pogacar non vuole mandare via questa fuga. Alle spalle dei tre infatti si è formato un drappello con gli uomini di classifica. Pogacar su tutti, c'è anche Geoghegan Hart con Ganna. C'è Evenepoel con Alaphilippe. Ci sono Arensman, Quinn Simmons, ma non sembra esserci Vingegaard invece.

-97 km: 11'' di vantaggio per i 3 al comando

Nessuno dei tre fa paura in chiave classifica generale. Quello messo meglio era Nelson Oliveira a 3'19'' di ritardo da Pogacar.

-99 km: arrivano i primi scatti

E dopo una prima parte di corsa molto veloce, con nessun tentativo - proprio a causa della media altissima - arrivano finalmente i primi scatti. Hanno preso un leggero margine Nelson Olveira (Movistar), Clément Russo (Arkéa Samsic) e Valentin Ferron (TotalEnergies).

-100 km: si ritira anche Selig

Altro ritiro. Lascia la corsa Rudiger Selig della Lotto Soudal, corridore che lavorare nel trenino di Caleb Ewan. Senza l'australiano, inutile continuare.

Ore 14:10 - I velocisti hanno già vinto in questa Tirreno

Per adesso, però, il copione è stato rispettato. Le due tappe che sorridevano ai velocisti hanno visto effettivamente due sprinter conquistare la vittoria. A Sovicille c'è stato il trionfo di Tim Merlier (primo successo di stagione), a Terni è stata invece la volta di Caleb Ewan (terza vittoria nel 2022).



Ore 14.00 - Sempre meno velocisti in gruppo

Non sono ripartiti neanche due della truppa di velocisti. Out Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) e Simone Consonni (Cofidis). Anche perché è rimasta una sola tappa per le ruote veloci, quella di San Benedetto. Arrivarci fino ad allora... Avranno pensato!

Ore 13:45 - Carapaz non è ripartito

Ricordiamo che questa mattina non è ripartito Carapaz che era alle prese con un virus intestinale. Lo abbiamo visto ieri naufragare ad oltre 2'30'' da Pogacar. Alla fine ha deciso di abbandonare la corsa: Geoghegan Hart capitano della Ineos.

Ore 13.30 - Pogacar supererà il suo record di vittorie?

Per Pogacar è già la quinta vittoria stagionale, tra le due vittorie di tappa all'UAE Tour, la Strade Bianche e la frazione di Bellante alla Tirreno. In più da contare abbiamo la classifica generale dell'UAE Tour. L'anno scorso fece 13 vittorie in stagione, ora siamo già a 5: supererà il record del 2021?



Ore 13.25 - Si riparte dopo la vittoria di Pogacar

Si riparte dal successo di Tadej Pogacar che ha vinto la tappa di Bellante grazie ad uno scatto fulmineo all'altezza dell'ultimo km. Messi tutti in fila i vari Lafay, Vingegaard, Ciccone e Evenepoel.

Ore 13.20 - Si parte!

È ufficialmente cominciata la 5a tappa della Tirreno-Adriatico. Si parte da Sefro e si arriva a Fermo dopo 155 km. Altra tappa di salita, con l'arrivo a Fermo dopo una rampa di 3,2 km al 6%. Un bell'aperitivo in vista della tappa regina di Carpegna del sabato.



