Tirreno-Adriatico ora che siamo entrati nella fase clou della Corsa dei due mari. Ha infatti abbandonato Richard Carapaz, terzo all'ultimo Tour de France, e capitano della Ineos Grenadiers alla vigilia di questa gara. Alla vigilia, perché, Carapaz non è stato brillantissimo in queste giornate tanto da chiudere nella tappa di Bellante, Geoghegan Hart per queste ultime tre tappe ( Defezione importante per laora che siamo entrati nella fase clou della. Ha infatti abbandonato, terzo all'ultimo Tour de France, e capitano dellaalla vigilia di questa gara. Alla vigilia, perché, Carapaz non è stato brillantissimo in queste giornate tanto da chiudere nella tappa di Bellante, vinta da Pogacar , a 2'39'' dallo sloveno. In un arrivo che ha visto, comunque, tutti i big vicinissimi. Con l'ecuadoriano finito ad oltre 3 minuti in classifica, il team ha deciso di lasciare andare Carapaz puntando tutto super queste ultime tre tappe ( due delle quali di alta montagna ).

Ad

Il campione olimpico è alle prese con un virus intestinale e quindi ha preferito lasciare campo libero ai suoi compagni di squadra. Un avvio di stagione non facilissimo per Carapaz che aveva dovuto lasciare in corsa anche al Tour de la Provence a causa della sua positività al covid. Speriamo di rivederlo presto in bici: dovrebbe partecipare alla Volta a Catalunya a partire dal 21 marzo.

Settimana Coppi e Bartali Van der Poel riparte dall'Italia: alla Coppi e Bartali con Nibali? UN GIORNO FA

CARAPAZ TRIONFA, PODIO VAN AERT/POGACAR, CRAMPI BETTIOL: GLI HIGHLIGHTS

Tirreno - Adriatico Pogacar non si batte, tappa e maglia a Bellante! Ciccone 5° UN GIORNO FA