Tadej Pogacar che dopo aver vinto due tappe dell'UAE Tour e Monte Carpegna. A ben vedere, è sembrato tutto facile allo sloveno che ha fatto finta di niente sulle accelerazioni di Landa prima di passarlo. Un attacco, ne è bastato solo uno, per fare il vuoto eliminando tutti i rivali. Quello più forte, almeno così diceva la classifica, era Evenepoel ma il belga si è staccato ai piedi del primo passaggio, rimediando una mazzata tremenda. Alla fine Vingegaard si prende il 2° posto di giornata e della generale, anticipando comunque un ottimo Landa. È la stagione del riscatto del basco? Manca ancora una tappa alla conclusione della Tirreno, ci sarà la volata finale di San Benedetto, ma il discorso classifica generale è chiuso a tripla mandata. Chiusa, ovviamente, dache dopo aver vinto due tappe dell'UAE Tour e la Strade Bianche , porta a casa anche due tappe della Tirreno-Adriatico. Dopo la vittoria di Bellante , mette la sua firma anche sulla tappa regina, quella col doppio passaggio del. A ben vedere, è sembrato tutto facile allo sloveno che ha fatto finta di niente sulle accelerazioni di Landa prima di passarlo. Un attacco, ne è bastato solo uno, per fare il vuoto eliminando tutti i rivali. Quello più forte, almeno così diceva la classifica, erama il belga si è staccato ai piedi del primo passaggio, rimediando una mazzata tremenda. Alla fine Vingegaard si prende il 2° posto di giornata e della generale, anticipando comunque un ottimo Landa. È la stagione del riscatto del basco?

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 23h45'55'' 2. Jonas Vingegaard +1'52'' 3. Mikel Landa +2'33'' 4. Richie Porte +2'44'' 5. Jai Hindley +3'05'' 6. Thymen Arensman +3'16'' 7. Damiano Caruso +3'20'' 8. Thibaut Pinot +3'37'' 9. Pello Bilbao +3'51'' 10. Giulio Ciccone +4'03''

9 in fuga: c'è Alaphilippe

È la tappa regina della Tirreno e, in un primo momento, l'UAE Emirates di Pogacar lascia fare, facendo lavorare le squadre che vogliono andare in fuga. Vanno via in quattro, poi l'azione si fa più corposa con l'ingresso di Alaphilippe che lancia la sfida allo sloveno: il campione del mondo all'attacco per sostenere Evenepoel sulle salite? Cosnefroy (AG2R Citroën), Haller (Bahrain Victorious), Davide Bais (Eolo Kometa), Aranburu e Lluis Mas (Movistar), Alaphilippe e Honoré (Quick Step Alpha Vinyl), Konychev (BikeExchange Jayco) e Quinn Simmons (Trek Segafredo) sono i battistrada che accumulano un vantaggio superiore ai 4 minuti.

Evenepoel crolla a 34,5 km dall'arrivo

All'ingresso nel circuito finale, restano davanti solo Cosnefroy, Aranburu, Lluis Mas, Alaphilippe e Quinn Simmons che contano 2'08'' di vantaggio. L'azione degli uomini dell'UAE Emirates si fa sentire e Evenepoel e Geoghegan Hart si staccano già a 34,5 km dall'arrivo. Vingegaard diventa così il vero rivale di Pogacar. Quinn Simmons fa giusto in tempo a prendersi i punti del GPM, poi viene rimontato dal gruppo guidato da Pello Bilbao e Caruso che vogliono lanciare Landa. Vingegaard marca Pogacar, mentre Evenepoel finisce ben presto a 1'30'' di ritardo.

Pogacar li fa tutti secchi ai -15,9 km

Dopo l'ultima trenata di Soler, ecco l'attacco di Landa che attacca sul secondo passaggio del Monte Carpegna. Un paio di fiammate del basco ma, a 15,9 km dal traguardo, ecco la stoccata di Pogacar a cui basta un solo scatto per fare subito il vuoto. Nel giro di 1 km ha già guadagnato quasi 30'' su Vingegaard, Landa, Enric Mas e Richie Porte e volerà in solitaria fino al traguardo. Dietro si piazzano Vingegaard e Landa (a più di un minuto), ancora più indietro Richie Porte mentre Mas resta vittima di una caduta.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 5h28'57'' 2. Jonas Vingegaard +1'03'' 3. Mikel Landa +1'03'' 4. Richie Porte +1'34'' 5. Damiano Caruso +1'49'' 6. Jai Hindley +1'49'' 7. Thibaut Pinot +1'49'' 8. Giulio Ciccone +2'23'' 9. Pello Bilbao +2'23'' 10. Thymen Arensman +2'23''

