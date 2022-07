tra poco il report completo...

La classifica generale

Ciclista Tempo 1. Annemiek van Vleuten 26h55'44'' 2. Demi Vollering +3'48'' 3. Katarzyna Niewiadoma +6'35'' 4. Juliette Labous +7'28'' 5. Silvia Persico +8'00'' 6. Elisa Longo Borghini +8'26'' 7. Cecilie Uttrup Ludwig +8'59'' 8. Évita Muzic +13'54'' 9. Veronica Ewers +15'05'' 10. Mavi García +15'15'' 11. Elise Chabbey +16'44''

13 in fuga, tre cambi di bici per la van Vleuten

Ci vuole un po' perché si formi la fuga di giornata, che parte solo dopo il primo GPM vinto dalla Vollering che lotta ancora per la maglia a pois. Partono in 10: Thomas (Trek Segafredo), Patiño (Movistar), Grace Brown (FDJ-Suez Futuroscope), Markus (Jumbo Visma), Lippert (DSM), Chabbey e Rooijakkers (Canyon SRAM), Mavi García (UAE), Kastelijn (Plantur-Pura) e Demay (St Michel-Auber93), a cui si aggiungono in secondo battuta Santesteban (BikeExchange-Jayco), Korevaar (Liv Racing) e Christoforou (Human Powered Health). In gruppo ci sono le FDJ-Suez Futuroscope della Ludwig a fare l'andatura, con la danese che vuole inventarsi qualcosa per il discorso podio. Occhio perché ai -56 dal traguardo la van Vleuten è vittima di una foratura ed è costretta a fermarsi. E davanti cominciano a menare: sia la SD Worx della Vollering, sia la Trek Segafredo della Longo Borghini aumentano l'andatura, ma la van Vleuten riesce a rientrare. La maglia gialla è però nervosissima perché i cambi bici, sulla seconda salita di giornata, diventano 3.

Nuovo cambio bici per la van Vleuten che tira due urlacci al meccanico

Altro numero della van Vleuten: Persico al 3° posto

Sul Ballon d'Alsace, il gruppo sembra rientrare sulla fuga, sulla spinta della Vollering che vuole conquistare altri punti per la maglia a pois, ma Mavi García alza il ritmo e riporta la fuga ad avere un vantaggio di 1'30''. La van Anrooij, la maglia bianca, continua a fare l'elastico in fondo al gruppo, mentre la Niewiadoma mette le sue compagne a fare l'andatura per evitare possibili attacchi di Ludwig o Labous in ottica podio. Le fuggitive rimaste cominciano La Planche des Belles Filles con un vantaggio di 35'' sul gruppo maglia gialla. La Rooijakkers è la prima a partire, ma viene però ripresa e staccata dalla Mavi García che cerca il colpaccio. Da dietro parte però la van Vleuten quando mancano ancora più di 6 km.

Van Vleuten, che strappo! La maglia gialla prende e se ne va

Il primo scatto mette già qualche metro di distanza sulle rivali, ma rifiata un attimo trovando la Patiño a farle un po' di ritmo. Poi riparte ai -5,3 km e non ce n'è per nessuna. Stacca anche la Vollering, stanca anche Mavi García e se ne va verso la doppietta. Vollering arriva quantomeno seconda assicurandosi la maglia a pois. Eccezionale la Persico che fa 3a di giornata davanti la Niewiadoma che si prenderà però l'altro posto sul podio.

L'ordine d'arrivo

Ciclista Tempo 1. Annemiek van Vleuten 3h37'23'' 2. Demi Vollering +30'' 3. Silvia Persico +1'43'' 4. Katarzyna Niewiadoma +1'52'' 5. Juliette Labous +1'56'' 6. Elisa Longo Borghini +2'01'' 7. Veronica Ewers +2'13'' 8. Cecilie Uttrup Ludwig +2'50'' 9. Mavi García +2'59'' 10. Liane Lippert +3'01''

