tra poco il report completo...

Van Vleuten e Vollering se ne vanno ai -84: crollo della Vos

Ad

I primi scatti cominciano prima ancora del Petit Ballon: se ne vanno in 33 e ci sono anche sei azzurre. Provano l'attacco la campionessa del mondo Elisa Balsamo, con Arzuffi, Sanguineti, Paladin, Magnaldi e Guazzini. Ogni squadra delle big ha inserito almeno una delle proprie ragazze nella fuga, mentre Lorena Wiebes abbandona dopo qualche km, a causa dei postumi per la caduta del giorno prima. A 86 km dal traguardo, però, il gruppo chiude sulla fuga e iniziano già i primi attacchi. Partono all'arrembaggio van Vleuten e Demi Vollering, le due grandi favorite alla vigilia di questo Tour de France Femmes. Marianne Vos va in crisi e prende subito 2', provano a resistere Elisa Longo Borghini, Persico, Mavi García e la Labous che però si staccano anche loro già a metà scalata. Si forma quindi questa situazione: van Vleuten e Vollering davanti, Elisa Longo Borghini che insegue a 1', a quasi 2' invece un drappello composto da Silvia Persico, Mavi García, Labous, Zigart, Niewiadoma e la Ludwig che ha anche due compagne di squadra a supporto come la Muzic e Grace Brown. Crolla invece Marianne Vos che allo scollinamento paga già 6'.

Tour de France femminile Squalificata l'italiana Barbara Malcotti: ecco cosa è successo IERI A 13:18

Van Vleuten da sola dai -62: Longo Borghini ripresa

La van Vleuten continua a spingere e, nell'immediata discesa, continua a guadagnare su tutte le rivali, considerando che la Longo Borghini va a 2', il gruppo con la Persico va ad oltre 3'. Marianne Vos scivola a 8 minuti di ritardo e deve solo pensare a rimanere dentro il tempo massimo. La van Vleuten attacca anche la Vollering e se ne va da sola ai -62,2 km dal traguardo in una cavalcata solitaria. L'altra neerlandese scivola subito a 40'', la Longo Borghini a 4', il gruppo Persico a 5'25''. Distacchi clamorosi. Gruppo che non vede neanche più Mavi García che crolla a sua volta. La van Vleuten comincia l'ultima salita con addirittura 2' di vantaggio sulla Vollering, vantaggio che è destinato a salire. Longo Borghini finisce a 6' e viene raggiunta da Niewiadoma, Ludwig, Labous e Zigart, ma non c'è la Persico che si stacca. C'è in gioco anche il podio e sull'ultima salita la Niewiadoma prova a staccare tutte.

Rivivi la 7a tappa del Tour de Femmes On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Tour de France Femmes | 7a tappa 14:59-17:59 Live

Dove guardare il Tour de Femmes in diretta tv e streaming

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Due forature, poi viene investita: la giornataccia della Garcia in 121''

Tour de France femminile "Troppe cadute nel ciclismo femminile? Alcune atlete non sono pronte per il Tour" IERI A 23:42