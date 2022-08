Marta Cavalli andata a casa dopo Elisa Longo Borghini che ha conquistato un buon (ma non esaltante) 6° posto in Silvia Persico. Il nome nuovo nel ciclismo femminile italiano. Non che siamo sorpresi di vederla su strada, visto che qualche piazzamento interessante l'avevo fatto intravedere anche nel 2021 (6a alla SPAR Flanders, 4a in una tappa alla Ceratizit Festival, 9a alla Vuelta Feminas). Ma, nel 2022, l'esplosione. E ci mancava una ciclista così nel panorama italiano. Confronto alla Cavalli che è una vera e propria scalatrice, la Persico è una tuttofare, ma tuttofare che dà l'impressione di poter vincere in futuro. E lo ha dimostrato già nella stagione di cross andando molto forte, incluso il può vincere in futuro il Tour de France Femmes? Conandata a casa dopo la collisione con Nicole Frain , e conche ha conquistato un buon (ma non esaltante) 6° posto in classifica generale , tutte le nostre attenzioni si sono focalizzate su. Il nome nuovo nel ciclismo femminile italiano. Non che siamo sorpresi di vederla su strada, visto che qualche piazzamento interessante l'avevo fatto intravedere anche nel 2021 (6a alla SPAR Flanders, 4a in una tappa alla Ceratizit Festival, 9a alla Vuelta Feminas). Ma, nel 2022, l'esplosione. E ci mancava una ciclista così nel panorama italiano. Confronto alla Cavalli che è una vera e propria scalatrice, la Persico è una, ma tuttofare che dà l'impressione di poter vincere in futuro. E lo ha dimostrato già nella stagione di cross andando molto forte, incluso il bronzo ai Mondiali alle spalle di Vos e Brand . E su strada ha continuato il trend, sinonimo di crescita a 360°. Ma si è mossa bene anche nelle corse a tappe. 7a al Giro d'Italia, 5a al Tour de France Femmes . La domanda sorge spontanea. Ha solo 25 anni, continuando a crescere così,

SILVIA PERSICO PORTRÀ VINCE IL TOUR IN FUTURO? Sì, potrà competere per la maglia gialla No, patisce troppo sulle grandi salite

Il bronzo mondiale nel ciclocross (dietro alla Vos)

Tutto è partito dal ciclocross e non è una cosa così banale. Il ciclismo sta andando verso quella direzione. Da van Aert a van der Poel, ma anche Alaphilippe e Pogacar hanno quel tipo di formazione tanto per dire. E Silvia Persico è una grande crossista e, anche nel mondo del fuori strada, la 25enne di Alzano Lombardo ha avuto la sua esplosione quest'anno. 21 giorni di corsa, con tre vittorie e un podio al Mondiale di ciclocross. E non è uno scherzo salire sul podio con Marianne Vos e Lucinda Brand. Da quel momento abbiamo capito che Silvia Persico stava entrando in un'altra dimensione e che questo si sarebbe visto anche nel mondo della strada. Perché vale il discorso che facevamo prima, imporsi nel mondo del cross ti apre innumerevoli porte anche nelle corse su strada. Silvia è stata brava ad intercettare questa evoluzione dentro di sé e ne sta ricavando il meglio.

Un Giro da protagonista

Ad inizio stagione, su strada, ha patito un po' il passaggio da un modo di correre all'altro. Ma ha collezionato un 10° posto alla Strade Bianche, un 8° al Trofeo Binda, un 9° alla Gand e un 7° alla Freccia del Brabante. Non male come piazzamenti. Eravamo molto curiosi di vederla alla Parigi-Roubaix, ma è finita fuori tempo massimo. Pazienza. Poi ha cominciato anche a vincere, portando a casa il GP Liberazione (in volata) e il Memorial Monica Bandini. Nel mezzo un 3° posto nella generale della Ceratizit Festival, un 7° posto in classifica alla Vuelta a Burgos e un 7° posto nella generale della RideLondon Classique. Piazzamenti che non ne fanno la nuova van Vleuten, ma dei risultati che la proiettano verso qualcosa di più importante.

Silvia Persico durante la tappa di Cesena al Giro d'Italia Donne 2022 Credit Foto Getty Images

Poi è arrivato il Giro e perché non fare la capitana? Perché non fare classifica generale? Lei ci ha provato e ha portato a casa un ottimo 7° posto nella Corsa Rosa, oltre ad un 4° posto nella pazza tappa tappa di Cesena, il 3° a Bergamo e il 7° a San Lorenzo Dorsino. Parliamoci chiaro: è stata lontana da van Vleuten, Cavalli e Mavi García, ma era la prima volta su questo palcoscenico, con questo ruolo. E non ha sfigurato.

Un Tour da sballo anche visto da fuori

E dopo il 7° posto al Giro, perché non provarci al Tour? Un dovere farlo perché è stato già straordinario vedere la Valcar Travel Service invitata al Tour (wild card automatica visto che è il miglior team delle Professional) e per la Persico era un'occasione più unica che rara mettersi in mostra in questa prima storica edizione. E lei l'ha presa in parola. Ha sfidato nientemeno che Marianne Vos... 2a a Provins, 4a a Épernay, 7a a Bar-Sur-Aube, 7a a Saint-Dié-des-Vosges, 5a (e poi declassata a Rosheim) e ancora 6a a Le Markstein e 3a La Planche des Belles Filles.

Piazzamenti da chi cura la classifica generale. Non le è riuscito battere la Vos e prendersi la maglia gialla, sarebbe stato clamoroso, ma la Persico c'è sempre stata. È vero ha patito un po' sulle grandi salite, l'ha detto lei stessa nelle tappe di montagna, avvertendo un certo senso di crisi, ma è un discorso che si può limare e migliorare. Dopotutto, la Persico conta 21 giorni di corsa nel cross e 45 giorni di corsa su strada (e siamo a fine luglio). Dopo un po' si fanno sentire. E a questo punto poniamo la domanda: può migliorare a tal punto da poter competere per la vittoria di un Tour (o di un Giro)? Ovviamente deve cambiare qualcosa nella sua preparazione e non può arrivare al Tour con 40 giorni di corsa già fatti. E, ovviamente, deve migliorare un po' in salita, per quanto non sia andata male in questi giorni. Vedi La Planche des Belles Filles. Deve sicuramente migliorare nella gestione degli sforzi. Nel finale di questo Tour, in effetti, ha patito un po' tutte le energie spese nelle volate con la Vos nelle prime tappe.

