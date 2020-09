Tour de France

In Francia ci tenevano molto, e le prime due settimane erano state praticamente perfette. È vero, aveva abdicato Thibau Pinot, ma Guillaume Martin si ritrovava in 3a posizione della generale, Romain Bardet era 4° dopo i primi 10 giorni senza intoppi. Neanche il tempo di pensarlo, ecco che i due francesi sono rimbalzati sul Pas de Peyrol, nella prima delle due tappe di montagna sul Massiccio Centrale.

Una brutta botta per Bardet che è stato costretto anche al ritiro dalla corsa a causa di una caduta e della conseguente commozione cerebrale. Uno dei medici dell'AG2R, Eric Bouvat, ha specificato che a seguito della commozione c'è stata anche una piccola emorragia per Bardet che a questo punto “dovrà rimanere a riposo per diverse settimane”. Si sperava che il classe '90 potesse rientrare in tempo per i Mondiali di Imola (27 settembre) e per la Liegi-Bastone-Liegi (4 ottobre), ma ora il rischio è che debba stare fermo almeno fino a novembre...

La prima tac svolta all'Ospedale di Clermont-Ferrand ha evidenziato una commozione cerebrale, ma che Bardet non soffriva di alcuna lesione grave. Alla seconda abbiamo evidenziato una piccola emorragia in seguito alla commozione. Tempi di recupero? Dovrà stare a riposo per diverse settimane... Ma come si spiega che sia ripartito in corsa? I corridori sono così, appena cadono cercano la bici per ripartire. Bauke Mollema, che è caduto insieme a Romain, ha cercato di fare lo stesso dopo la caduta nonostante si fosse appena fratturato il polso. Purtroppo è difficile fare previsioni senza avere dati certi e se il corridore se ne va. Abbiamo tenuto monitorata la situazione durante la corsa. [Eric Bouvat, medico AG2R]

Non sono mancate ovviamente le polemiche. I media francesi si sono scagliati contro staff tecnico e staff medico dell'AG2R chiedendosi come sia stato possibile che dall'ammiraglia abbiano dato l'ok a Bardet di ripartire dopo la caduta. I medici si sono difesi: “Difficile avere dei dati certi se il corridore appena cade riprende la bici e se ne va”. E dire che, dopo la caduta, Bardet era stato stoico nel terminare la tappa e a non perdere tanto tempo dal duo Pogacar-Roglic (2'30'') sull'ultima - impegnativa - salita.

