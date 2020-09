Tour de France

È una corsa contro il tempo. Dopo la frattura alla clavicola sinistra rimediata qualche giorno fa, Davide Formolo si è sottoposto ad operazione chirurgica per ridurre la frattura presso la Poliambulanza di Brescia. Il corridore dell'UAE Emirates verrà dimesso nella giornata di sabato e spera di tornare in sella alla sua bici già all'inizio della prossima settimana con la speranza di poter essere al via al Mondiale di Imola del 27 settembre. Impresa quasi impossibile, ma il veronese spera di recuperare al più presto per ricevere una convocazione dal ct Cassani.