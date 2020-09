Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini ( GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player ). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 15:45 con orario d'arrivo previsto tra le 18.45 e le 19:10.

Il grande favorito di Parigi è Caleb Ewan, già vincitore dell'ultima tappa del Tour dello scorso anno. Bisognerà vedere però le condizioni del corridore australiano che in questi ultimi giorni ha rischiato sempre di finire fuori tempo massimo. Da tenere d'occhio anche Sam Bennett che punta a chiudere i giochi per la maglia verde, e lo stesso Sagan che vuole riscattare un Tour senza gloria. In lizza per lo scalpo di Parigi anche Bol, il campione del mondo Mads Pedersen e Kristoff che vinse la passerella di Parigi nel 2018.