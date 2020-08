Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini ( GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player ). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13.55 con orario d'arrivo previsto tra le 17.55 e le 18.10.

Nonostante le poche volate a disposizione in questo Tour, sono tanti i velocisti al via da Nizza. Non c'è il campione nazionale francese Démare, ma abbiamo Sagan a caccia dell'ottava maglia verde in carriera, Elia Viviani con la sua Cofidis, van Aert vincitore di Strade Bianche e Milano-Sanremo oltre a Caleb Ewan, Sam Bennett, Coquard e Kristoff. La pattuglia italiana sarà composta da, come detto, Elia Viviani, oltre a Bonifazio, Colbrelli, Trentin e Giacomo Nizzolo, fresco vincitore del titolo di campione nazionale italiano e del titolo europeo. Sembra in grande forma e lo sprinter della NTT potrebbe cercare subito tappa più maglia gialla.