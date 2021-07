Pogacar che non ha lasciato 5 motivi per continuare a seguire con trepidazione questa Grande Boucle. La prima settimana è andata in archivio, con lo stradominio diche non ha lasciato nemmeno le briciole . Erano anni che non si vedevano certi distacchi dopo i primi giorni , lo si può dire tranquillamente: c'è battaglia solo per il 2° posto. Ma il Tour non è ancora finito, perché ci sono tante altre sfide da consumare e obiettivi da raggiungere. Tra gli italiani, la classifica per la maglia verde e quella a pois. Proviamo a trovareper continuare a seguire con trepidazione questa

1) Cavendish per il record di Mercxk

Ci sono ancora 5 tappe dedicate ai velocisti e lo sprinter di riferimento in questo Tour, nonostante le premesse della vigilia, è proprio Mark Cavendish. Dopo i successi di Fougères e Châteauroux, il corridore britannico ha raggiunto quota 32 vittorie in carriera al Tour. A 34 c'è un certo Eddy Merckx e Cavendish ha tutta l'intenzione di raggiungere il fenomeno belga. Sarebbe un risultato straordinario per Cannoball che, nel novembre scorso, era ad un passo dal ritiro. Non vinceva al Tour da 5 anni, ma la cura Deceuninck Quick Step gli ha dato quel qualcosa in più.

I corridori più vincenti di sempre al Tour

Corridore/Tour fatti Vittorie 1. Eddy Mercxk (7) 34 2. Mark Cavendish (13) 32 3. Bernard Hinault (8) 28 4. André Leducq (9) 25 5. André Darrigade (14) 22

2) Colbrelli per la maglia verde

In testa alla classifica a punti, c'è proprio Mark Cavendish forte di due successi di tappa. Nelle ultime due frazioni, però, Sonny Colbrelli e Michael Matthews hanno riaperto la corsa alla maglia verde. Colbrelli è stato fantastico nell'ultima tappa di Tignes, prima vincendo al traguardo volante, poi continuando la sua azione in fuga fino a prendere il 3° posto all'arrivo (in una tappa di alta montagna) con altri 15 punti al seguito. Nonostante non sia un velocista puro, il campione nazionale italiano ce lo ritroveremo ad ogni tipo di sprint per prendere quanti più punti possibili. Questa sarà la sua mission da qui a Parigi, con la speranza di tornare a casa con la maglia verde. L'ultimo italiano a farlo fu Alessandro Petacchi nel 2010, prima di lui Franco Bitossi nel 1968 e nessun'altro.

La classifica a punti dopo 9 tappe

Corridore Punti 1. Mark Cavendish 168 2. Michael Matthews 130 3. Sonny Colbrelli 121 4. Jasper Philipsen 102 5. Nacer Bouhanni 99

3) Quintana per maglia a pois

Parlando di altre maglie, come non citare la sfida per la maglia di miglior scalatore. In questo momento i tre contendenti sono Nairo Quintana, Michael Woods e Woet Poels, tutti usciti di classifica troppo presto. Per Quintana, però, era un obiettivo già alla vigilia del Tour, con il colombiano che aveva annunciato di non aver la condizione per fare la classifica generale, virando sulla maglia a pois. Maglia già conquistata nell'ormai lontano 2013, quando era un giovane promettente che si esaltava nel mezzo della faida tra Froome e Contador. Da allora sono passati anni e Quintana non è più lo stesso scalatore ma, se dovesse portare a casa la maglia a pois e una vittoria di tappa, sarebbe un risultato clamoroso per il corridore dell'Arkéa Samsic.

La classifica scalatori dopo 9 tappe

Corridore Punti 1. Nairo Quintana 50 2. Michael Woods 42 3. Wout Poels 39 4. Ben O'Connor 24 5. Sergio Higuita 22

4) Nibali e Cattaneo per vincere una tappa

Vincenzo Nibali che ha già messo il cerchietto rosso alle frazioni del Mont Ventoux e di Andorra, due teatri perfetti per le sue caratteristiche. Il siciliano vuole arrivare 27 luglio 2019, due anni fa. Un altro è Mattia Cattaneo che ha già collezionato 3 top 10 in questo inizio di Tour, incluso il 2° posto nella tappa di Tignes. Il corridore italiano ha il benestare dalla Deceuninck Quick Step e ci proverà da qui all'ultimo giorno. L'obiettivo è di non completare il secondo Tour consecutivo senza successi azzurri. Abbiamo parlato di Sonny Colbrelli che cercherà la maglia verde e, possibilmente, una vittoria di tappa. Non è però l'unico italiano che proverà a conquistare un successo da qui a Parigi. Uno su tuttiche ha già messo il cerchietto rosso alle frazioni del Mont Ventoux e di Andorra, due teatri perfetti per le sue caratteristiche. Il siciliano vuole arrivare a Tokyo con un successo in tasca , soprattutto considerando che l'ultima vittoria è datata, due anni fa. Un altro èche ha già collezionato 3 top 10 in questo inizio di Tour, incluso il 2° posto nella tappa di Tignes. Il corridore italiano ha il benestare dalla Deceuninck Quick Step e ci proverà da qui all'ultimo giorno. L'obiettivo è di non completare il secondo Tour consecutivo senza successi azzurri.

5) Avremo una sorpresa sul podio?

Pogacar ha già vinto il Tour, ma chi sarà con lui sul podio di Parigi? Almeno per ora, la classifica è molto corta tra Rigoberto Uran, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Enric Mas, Guillaume Martin, David Gaudu e Pello Bilbao. Più gli outsider Ben O'Connor e Alexey Lutsenko. Ce n'è per tutti i gusti, con ogni corridore che, nella giornata di grazia, potrebbe eliminare la concorrenza. Al netto della sfida Uran-Carapaz, i più credibili, anche per la loro storia personale, a salire sul podio, c'è grande attenzione e interesse sui giovani Vingegaard e O'Connor. Potremo ritrovarceli fra qualche anno ad alto livello per i Grandi Giri?

