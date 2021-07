André Greiplel, corridore tedesco della Israel Start-Up Nation, l'altro da Philippe Gilbert, decano della Lotto Soudal. Greipel, che può ancora sognare di centrare la sua Israel ma, appena compiuti 39 anni, ha deciso di appendere la bici al chiodo non appena la stagione si concluderà. Philippe Gilbert, invece, protagonista negli ultimi giorni Lotto Soudal. Ma ha dichiarato, al termine della cronometro, che non verrà più al Tour perché ormai diventa difficile, per un corridore della sua età, affrontare un Grande Giro. Prima e dopo la cronometro di Saint-Émilion, vinta da Wout van Aert , sono arrivati due video messaggi molto importanti. Uno da parte di, corridore tedesco della Israel Start-Up Nation, l'altro da, decano della Lotto Soudal. Greipel, che può ancora sognare di centrare la sua 159a vittoria in carriera nella prossima tappa di Parigi, ha voluto salutare tutti perché la prossima sarà la sua ultima tappa al Tour de France. Il tedesco, infatti, ha deciso di non continuare con il ciclismo professionista benché avesse ancora un anno di contratto con lama, appena compiuti 39 anni, ha deciso di appendere la bici al chiodo non appena la stagione si concluderà. Philippe Gilbert, invece, protagonista negli ultimi giorni per aver salvato un cicloamatore , continuerà per un altro anno con la. Ma ha dichiarato, al termine della cronometro, che non verrà più al Tour perché ormai diventa difficile, per un corridore della sua età, affrontare un Grande Giro.

André GREIPEL

La tappa di domani sarà la mia ultima al Tour de France. Dopo il 2021 mi ritirerò e la fine della stagione metterà un punto sulla mia carriera. Sono molto contento di tutto ciò che ho raggiunto con i miei compagni di squadra e il mio staff. Senza di loro e la mia famiglia non avrei raggiunto tutto ciò che ho ottenuto. Non mi guarderò indietro con rancore, ma guarderò al mio futuro con felicità. Potrò fare quello che voglio e passare molto tempo con la mia famiglia. Auguro a tutti il meglio in gruppo, ovviamente non mi allontanerò dal ciclismo, spero di rimanerci in qualche modo. Sono molto grato con tutti, ci rivedremo ancora

Philippe GILBERT

Questo è stato il mio ultimo Tour de France. Finire il Tour, a qualsiasi età, rappresenta molto. Non mi vedo tornare su questa corsa in quanto corridore, quindi domani sarò per l’ultima volta in bici a Parigi. Per malattia o per caduta avevo dovuto abbandonare i miei ultimi quattro Tour, quindi ci tenevo molto a finirlo stavolta. Ho sofferto molto e ho dovuto correre in modo anonimo, ma concludere il Tour de France è qualcosa di significativo a qualsiasi età

Abbiamo avuto un grande problema. Abbiamo costruito tutta la squadra attorno a Caleb Ewan per le volate, ma si è dovuto ritirare per la caduta. A quel punto non potevamo fare altro che provare ad andare in fuga. Il nostro giovane australiano Harry Sweeney è riuscito a concludere una tappa in terza posizione. Per lui è un bel risultato, ma per la squadra, nel complesso, è un bottino piuttosto magro

