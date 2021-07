Pogacar che ha spaccato in due il Tour. Van der Poel ha sventolato così bandiera bianca Grande Boucle senza aspettare il giorno di riposo. A chi glielo aveva chiesto, dopo l'8a tappa, aveva detto che gli sarebbe piaciuto Nella tappa di Le Grand Bornand aveva perso la maglia gialla dopo 6 giorni di regno, con una grande azione diche ha spaccato in due il Tour.ha sventolato così bandiera bianca andando oltre i 21 minuti e, visto le fatiche patite in salita, l'olandese ha deciso di ritirarsi dallasenza aspettare il giorno di riposo. A chi glielo aveva chiesto, dopo l'8a tappa, aveva detto che gli sarebbe piaciuto continuare fino a Parigi , magari per provare a vincere un'altra frazione dopo quella sul Mûr de Bretagne , ma non manca tanto a Tokyo. Ecco quindi la decisione di salutare il Tour in anticipo in comune accordo con la squadra.

Le parole di van der Poel

Oggi non prenderò il via. Lo abbiamo deciso con la squadra, era nei miei interessi lasciare adesso per concentrarmi sui Giochi. Mi prendo un breve periodo di riposo da questa prima settimana. Sapevamo che sarebbe stato difficile e ho altri obiettivi. Non sarebbe stato possibile fare tutto il Tour e voglio essere al meglio per Tokyo. Penso che questa sia stata una settimana fantastica per tutti noi. [Van der Poel si ritira prima della 9a tappa]

Ora van der Poel starà qualche giorno fermo dopo questa intensa settimana, poi riprenderà gli allenamenti per la mountain bike. L'olandese, infatti, non sarà al via della prova su strada a Tokyo, ma parteciperà alla prova in MTB dove sfiderà Pidcock e Schurter per la medaglia d'oro (prova fissata per il 26 luglio).

